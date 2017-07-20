Путин - о псевдониме во время службы, планах после ухода с поста президента и борьбе со стрессом

Президент России Владимир Путин встретился с учащимися образовательного центра «Сириус» — школьниками из 66 регионов страны и ответил на вопросы детей.



Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Президент начал встречу со школьниками с обсуждения своих «постпрезидентских» планов. Путин заявил, что пока не принял решение о том, останется ли он президентом.

«Я пока не решил, ухожу я с поста президента или нет. После того, как я отвечу себе на этот вопрос, я буду думать о следующем шаге», — сказал Путин. Однако, по его словам, «в мире есть много интересных занятий», а заниматься политикой можно вне рамок президентских обязанностей.

В ходе беседы на тему ников в социальных сетях Путин апомнил, что его псевдонимом во время службы в разведшколе был Платов. Ведущая спросила у президента, какой бы ник президент себе выбрал для социальной сети.

«Я, как вы знаете, начинал свою работу в органах внешней разведки, я пользовался тогда иногда в силу необходимости технологическими псевдонимами. Я в разведшколе учился когда, у меня был псевдоним Платов», — сказал президент. При этом президент отметил, что сейчас у него нет необходимости в использовании псевдонимов.

Путин подчеркнул, что у него нет ни одного аккаунта в соцсетях. «Тяжелый рабочий день заканчивается так поздно, что мне уже не до Instagram», — пояснил президент. Он также добавил, что не видит смысла использовать в интернете псевдонимы, отметив, что сам бы в социальных сетях пользовался собственным именем.

Он также назвал своими главными ценностями жизнь, любовь и свободу. «Первая [ценность] - это сама жизнь, это самая большая ценность, далее — любовь и свобода», — заявил он, отвечая на вопросы воспитанников центра «Сириус».

Путин признался, что отпор, полученный им в детстве после некорректного поведения, научил его уважать других людей.

«Одно из моих ярких впечатлений, которое до сих пор сохранилось, — это мое некорректное поведение в отношении другого человека и его резкий отпор на это мое поведение. Это было неоднократно, но это учит тебя не просто вежливому отношению к другим людям, а учит уважать других людей», — сказал Путин, отвечая на вопрос о самом ярком детском воспоминании.

Он также рассказал, как борется со стрессом. Путин считает умение сдерживать эмоции преимуществом в отношениях с людьми, а проявление агрессии — слабостью.

«Конечно, и у меня постоянно возникают такие стрессовые и полустрессовые ситуации, мне многое не нравится, но все-таки я научился себя сдерживать. И не знаю, как оно со стороны смотрится, но я считаю, что мне это удается, и, более того, полагаю, что это является большим преимуществом в отношениях с людьми, особенно в отношении тех и в отношениях с теми, кто эти эмоции сдерживать не может. Если же у меня иногда срыв какой-то получается (что чрезвычайно редко бывает), я, честно говоря, на себя очень сержусь, потому что считаю, что проявление агрессии в сегодняшнем мире, в сегодняшнем социуме, в отношениях между людьми, — это отчасти проявление слабости, а мне это не нравится», — сказал глава государства.