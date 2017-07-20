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Пресс-секретарь Дональда Трампа Шон Спайсер уволился

21.07.2017 19:17 — Новости Мира | Tut.by  
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Пресс-секретарь президента США Дональда Трампа Шон Спайсер ушел в отставку, сообщает газета The New York Times со ссылкой на источник.


Шон Спайсер. Фото: Reuters

Причиной увольнения стало несогласие Спайсера с назначением бизнесмена Энтони Скарамуччи директором по коммуникациям Белого дома, пишет газета.

Об отставке Спайсера сообщают и другие издания, в том числе агентство Associated Press.

 
 
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Причиной увольнения стало несогласие Спайсера с назначением бизнесмена Энтони Скарамуччи директором по коммуникациям Белого дома, пишут СМИ.

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