Пресс-секретарь Дональда Трампа Шон Спайсер уволился

Пресс-секретарь президента США Дональда Трампа Шон Спайсер ушел в отставку, сообщает газета The New York Times со ссылкой на источник.



Шон Спайсер. Фото: Reuters

Причиной увольнения стало несогласие Спайсера с назначением бизнесмена Энтони Скарамуччи директором по коммуникациям Белого дома, пишет газета.

Об отставке Спайсера сообщают и другие издания, в том числе агентство Associated Press .