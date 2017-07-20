В Сеуле заявили о рекордном за 17 лет росте экономики КНДР

ВВП Северной Кореи по итогам 2016 года вырос на 3,9%, несмотря на введенные против страны санкции, также увеличились объемы импорта и экспорта, подсчитали в Сеуле. Рост мог быть обеспечен ракетно-ядерной программой.



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Экономика КНДР продемонстрировала в 2016 году самые высокие темпы роста с 1999 года, ВВП вырос на 3,9% по сравнению с 2015 годом. Драйверами роста стали основные секторы северокорейской экономики: горнодобывающая промышленность (+8,4%), электроэнергетика (+22,3%), тяжелая промышленность (+6,7%). Такие оценки сделали в Центральном банке Южной Кореи. Пхеньян официальную статистику не публикует.

Согласно данным из Сеула, в 1999 году ВВП Северной Кореи вырос на 6,1%, после этого до 2008 года наблюдался спад. В 2008 году ВВП вырос на 3,1%, затем, до 2016 года, показатели колебались в пределах от -1,1% до +1,3%.

Объем северокорейского экспорта вырос на 4,6%, достигнув отметки в $ 28,2 млн. В частности, увеличился экспорт продуктов растительного происхождения (+74%) и минеральных продуктов (+8,9%), отмечается в южнокорейском отчете. Объем импорта КНДР вырос на 4,8%, до $ 37,3 млн, в частности, Пхеньян ввез на 20,5% больше текстиля.

Валовой национальный доход на душу населения составил около $ 1,3 тыс., но, как отмечается в документе ЦБ, это составляет 4,6% от аналогичного показателя в Южной Корее.

Подсчеты южнокорейского Центробанка основаны на данных, предоставленных разведкой страны, Министерством объединения и других ведомств.

Как отмечает Bloomberg , северокорейская экономика продемонстрировала рост, несмотря на ужесточение санкций против страны, которые были введены после серии ракетно-ядерных испытаний. Также издание уточняет, что, по данным Корейского агентства по содействию торговле и промышленности, на Китай приходилось 93% всей внешней торговли КНДР в прошлом году. Согласно информации этого агентства, общий объем северокорейской торговли также вырос на 4,7%, до отметки в $ 6,5 млрд.

Агентство Reuters со ссылкой на сотрудника Центрального банка Южной Кореи отмечает, что такой рост ВВП могло обеспечить активное развитие ракетно-ядерной программы страны.

Научный сотрудник Государственного корейского института по делам объединения нации (KINU, Южная Корея) Ким Сук Джин заявил Reuters , что в 2017 году на северокорейской экономике скажется эмбарго Китая на ввоз угля из КНДР. «Северная Корея может обойти некоторые санкции, но уголь имеет решающее значение для экономики КНДР, а контрабандно его поставлять не так уж и просто. Поставки угля легко обнаружить», — пояснил он.

В частности, в марте, согласно официальной статистике Китая, поставок угля из Северной Кореи в Китай зафиксировано не было. Вместе с тем на 19,5% вырос объем поставок из России, это стало рекордным показателем за три года. Годом ранее, 2 марта 2016 года, Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2270, ужесточающую санкции против КНДР. Пхеньяну было запрещено, среди прочего, «поставлять, продавать или передавать» уголь, железо или железную руду, а другие государства должны были запретить на своих территориях такой импорт из КНДР.