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США ввели запрет на поездки американцев в КНДР

21.07.2017 21:05 — Новости Мира | Tut.by  
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Администрация США приняла решение ввести запрет на поездки американских граждан в КНДР. Об этом объявила в пятницу начальник пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт.

По ее словам, данный шаг был сделан «в связи с нарастающей обеспокоенностью по поводу серьезного риска ареста и долгосрочного содержания под стражей в рамках правоохранительной системы Северной Кореи» граждан США.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон санкционировал введение «специального географического ограничения на использование всеми американскими гражданами паспорта для поездок в Северную Корею или через нее», отметила Науэрт.

 
 
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Данный шаг сделан "в связи с нарастающей обеспокоенностью по поводу серьезного риска ареста и долгосрочного содержания под стражей" американцев.

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