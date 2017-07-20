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США ввели запрет на поездки американцев в КНДР
21.07.2017 21:05 — Новости Мира | Tut.by
Администрация США приняла решение ввести запрет на поездки американских граждан в КНДР. Об этом объявила в пятницу начальник пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт.
По ее словам, данный шаг был сделан «в связи с нарастающей обеспокоенностью по поводу серьезного риска ареста и долгосрочного содержания под стражей в рамках правоохранительной системы Северной Кореи» граждан США.
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон санкционировал введение «специального географического ограничения на использование всеми американскими гражданами паспорта для поездок в Северную Корею или через нее», отметила Науэрт.
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Данный шаг сделан "в связи с нарастающей обеспокоенностью по поводу серьезного риска ареста и долгосрочного содержания под стражей" американцев.
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