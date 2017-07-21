ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На Гавайях начался ликбез населения на случай ядерного удара КНДР

21.07.2017 23:34 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Власти штата Гавайи в пятницу начали реализацию образовательной программы, призванной научить население правильным действиям в случае ядерного удара со стороны КНДР. Программа в том числе предусматривает создание современной системы оповещения о нападении, сообщил руководитель Агентства по чрезвычайным ситуациям штата Верн Мияги.


Фото: Reuters

«Нам надо рассказать населению, что именно предпринимают власти штата. Мы не хотим причинять ненужный стресс обществу, тем не менее, на нас лежит ответственность быть готовыми к чрезвычайным ситуациям», — заметил он, отвечая на вопросы Hawaii News Now, объединения подразделений американских телекомпаний CBS и NBC.

Подготовка жителей основывается на сценарии взрыва ядерного заряда мощностью 15 килотонн на высоте более 0,3 км над Гонолулу. В начале ноября планируется ввести в эксплуатацию в городах Гавайев более совершенную систему сигнализации, призванную оповещать население о предстоящем ядерном ударе.

«Мы не знаем возможностей и намерений руководства Северной Кореи, однако есть ясные свидетельства его попыток разработать межконтинентальные баллистические ракеты [МБР], способные в будущем достигать территории нашего штата. Поэтому мы не можем больше медлить с началом общественной кампании информирования, призванной гарантировать, что жители Гавайев будут знать, как поступать в случае чего», — пояснил глава Агентства.

В конце апреля в интервью телекомпании CNN глава американского Министерства национальной безопасности (МНБ) Джон Келли выразил мнение, что Пхеньян будет иметь в своем распоряжении ракету, позволяющую нанести ядерный удар по части территории США, в период пребывания у власти президента Дональда Трампа. Расстояние от Пхеньяна до Гонолулу превышает 12 тыс. км.

Центральное телевидение КНДР объявило 4 июля о проведении первого успешного запуска МБР «Хвасон-14», максимальная высота полета ракеты составила якобы 2802 км, дальность — 933 км. Власти США в связи с этим заявили об усилении угрозы со стороны КНДР и потребовали ответных «глобальных действий». Американская администрация сочла, что испытанная Пхеньяном ракета действительно может считаться межконтинентальной. Россия же квалифицировала ее как имевшую среднюю дальность.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Подготовка основывается на сценарии взрыва ядерного заряда мощностью 15 килотонн на высоте более 0,3 км над Гонолулу.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
МИД Польши о сносе советских памятников: захоронения солдат Красной Армии не будут затронуты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика