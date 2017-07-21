На Гавайях начался ликбез населения на случай ядерного удара КНДР

Власти штата Гавайи в пятницу начали реализацию образовательной программы, призванной научить население правильным действиям в случае ядерного удара со стороны КНДР. Программа в том числе предусматривает создание современной системы оповещения о нападении, сообщил руководитель Агентства по чрезвычайным ситуациям штата Верн Мияги.



Фото: Reuters

«Нам надо рассказать населению, что именно предпринимают власти штата. Мы не хотим причинять ненужный стресс обществу, тем не менее, на нас лежит ответственность быть готовыми к чрезвычайным ситуациям», — заметил он, отвечая на вопросы Hawaii News Now , объединения подразделений американских телекомпаний CBS и NBC.

Подготовка жителей основывается на сценарии взрыва ядерного заряда мощностью 15 килотонн на высоте более 0,3 км над Гонолулу. В начале ноября планируется ввести в эксплуатацию в городах Гавайев более совершенную систему сигнализации, призванную оповещать население о предстоящем ядерном ударе.

«Мы не знаем возможностей и намерений руководства Северной Кореи, однако есть ясные свидетельства его попыток разработать межконтинентальные баллистические ракеты [МБР], способные в будущем достигать территории нашего штата. Поэтому мы не можем больше медлить с началом общественной кампании информирования, призванной гарантировать, что жители Гавайев будут знать, как поступать в случае чего», — пояснил глава Агентства.

В конце апреля в интервью телекомпании CNN глава американского Министерства национальной безопасности (МНБ) Джон Келли выразил мнение, что Пхеньян будет иметь в своем распоряжении ракету, позволяющую нанести ядерный удар по части территории США, в период пребывания у власти президента Дональда Трампа. Расстояние от Пхеньяна до Гонолулу превышает 12 тыс. км.

Центральное телевидение КНДР объявило 4 июля о проведении первого успешного запуска МБР «Хвасон-14», максимальная высота полета ракеты составила якобы 2802 км, дальность — 933 км. Власти США в связи с этим заявили об усилении угрозы со стороны КНДР и потребовали ответных «глобальных действий». Американская администрация сочла, что испытанная Пхеньяном ракета действительно может считаться межконтинентальной. Россия же квалифицировала ее как имевшую среднюю дальность.