МИД Польши о сносе советских памятников: захоронения солдат Красной Армии не будут затронуты

В МИД Польши заявили, что законом о декоммунизации Варшава не пытается осквернить память погибших воинов, а захоронения солдат Красной Армии не будут затронуты, сообщили РИА «Новости» в ведомстве.



Памятник Благодарности советским воинам в Варшаве. Фото: Reuters

«Основная цель закона — разрыв с символикой тоталитарного режима, который принес много жертв и мук как польскому, так и российскому народу. Необходимо четко подчеркнуть, что закон не касается кладбищ и других мест захоронений советских военных. Поэтому целью закона, а тем более его обновления не является осквернение памяти о битвах и солдатах Красной Армии, которые лишились жизни в боях на территории Польши», — сообщили в ведомстве.

17 июля президент Польши Анджей Дуда одобрил поправки в закон о сносе памятников советской эпохи, в том числе мемориалов в честь Красной Армии. В стране насчитали 469 памятников, которые необходимо снести.

Министры иностранных дел государств — членов Организации Договора о коллективной безопасности выпустили совместное заявление о недопустимости осквернения памяти воинов-освободителей в годы Второй мировой войны. Ранее против такой инициативы высказывались Россия и Беларусь , также свою позицию высказал и Израиль, призвав международное сообщество объединить усилия и не допустить искажения истории, отрицания фактов и осквернения памяти жертв и героев Второй мировой войны.