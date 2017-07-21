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МИД Польши о сносе советских памятников: захоронения солдат Красной Армии не будут затронуты
21.07.2017 22:33 — Новости Мира | Tut.by
В МИД Польши заявили, что законом о декоммунизации Варшава не пытается осквернить память погибших воинов, а захоронения солдат Красной Армии не будут затронуты, сообщили
«Основная цель закона — разрыв с символикой тоталитарного режима, который принес много жертв и мук как польскому, так и российскому народу. Необходимо четко подчеркнуть, что закон не касается кладбищ и других мест захоронений советских военных. Поэтому целью закона, а тем более его обновления не является осквернение памяти о битвах и солдатах Красной Армии, которые лишились жизни в боях на территории Польши», — сообщили в ведомстве.
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В МИД Польши заявили, что законом о декоммунизации захоронения солдат Красной Армии не будут затронуты.
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