Фотографы — те люди, которые способны показать войну миру лучше любого рассказчика. Одно изображение передает все ужасы происходящего. Иракский Мосул был занят «Исламским государством» три года. Недавно власти Ирака заявили об освобождении города от боевиков. Фотографы наблюдали и продвижение армии во время наступления, которое длилось 10 месяцев, и освобождение измученных людей. Reuters предлагает рассказы фотографов о создании снимков о войне.



Фотограф Горан Томашевич: «Кричащие от ужаса отец и дочь, которую он держал на руках, бежали по разбитой улочке Вади-Хаджара, которая превратилась в поле битвы между боевиками и иракскими спецслужбами.



Они и их соседи — кто в сандалиях, а кто босиком — убегали от пуль боевиков.



Когда жители добрались до военных Ирака, мужчинам было приказано поднять свои рубашки, чтобы доказать, что они не террористы-смертники. <…> Отец этой девочки вне себя из-за паники. Было очевидно, что он не террорист. Я верю, что они оба попадут в лагерь для беженцев». Фото: Reuters



Фотограф Зохра Бенсемра: «Мы отправились в центр для беженцев, организованный в школе в Кайаре. Там мы обнаружили сотни семей, которые бежали от ИГ. В центре гуманитарной помощи для всех не хватало, и беженцы отчаянно толкались, чтобы получить пакеты с гуманитарной помощью, а солдаты пытались успокоить толпу.



Когда я делала это фото, подумала, что эта девочка должна быть в школе, а не в очереди за едой. Ей удалось уйти от „Исламского государства“, но что ее ждет дальше?» Фото: Reuters



Фотограф Горан Томашевич: «Я освещал первые дни наступления иракской армии по возвращению Мосула, когда получил сообщение, что солдаты ищут боевиков, которые прячутся под видом мирных жителей.



Я добрался до армейского КПП в Кайяре, где десятки мужчин, женщин и детей сидели на песке посреди пустыни под надзором солдат в ожидании автобуса, который должен был отвезти их в лагерь беженцев.



Я заметил, что солдаты отделили от толпы одного мужчину и стали допрашивать его, подозревая, что он может быть боевиком. Я не понимал, о чем они говорят. Я сделал несколько фотографий, но солдаты попросили меня уйти. Мне пришлось отойти из соображений безопасности. Минут через 10 мужчину столкнули в яму неподалеку. Я сделал несколько снимков, но что случилось дальше с этим человеком, я так и не узнал». Фото: Reuters



Фотограф Горан Томашевич: «Я несколько раз был в районе Тахрир на востоке Мосула, освещал кампанию иракских войск, подкрепленных воздушными ударами под руководством США, по возвращению города из рук боевиков „Исламского государства“.



В этот день нам удалось добраться до линии фронта. Когда мы приехали, все было спокойно. Но вскоре смертник взорвал автомобиль. Были жертвы, дети кричали, несколько домов неподалеку уничтожило. Я видел не один вооруженный конфликт за свою карьеру, но в Мосуле меня поразило большое количество взрывов автомобилей.

Когда первая реакция прошла, я увидел группу людей, которые воспользовались затишьем, чтобы выйти на улицу. Но тут раздались взрывы — это был авиаудар по позициям боевиков. Снова началась паника: люди кричали, падали, убегали. Все быстро бежали к любому убежищу, которое только могли найти». Фото: Reuters



Фотограф Ала Аль-Марджани: «Военные обнаружили четверых боевиков среди беженцев. Их задержали и бросили в пикап. О переодетых боевиках рассказали местные жители, которые сотрудничали с разведкой. Мне казалось, важно запечатлеть, как обращаются с подозреваемыми. Когда я делал эту фотографию, представители разведки пытались отобрать мою камеру.



Трудно контролировать свои чувства при съемке на месте стрельбы и взрывов. Существует много человеческих страданий, но есть еще и большая конкуренция с другими агентствами, чтобы получить лучший кадр в минимальные сроки». Фото: Reuters



Фотограф Сухаиб Салем: «Значимость этого снимка в том, что когда боевики захватили Мосул, они заставили всех мужчин отпустить длинные бороды. Когда же мирные жители попали в лагерь для беженцев, они выстроились в очередь, чтобы побриться.



Я весь день ходил по лагерю, пытаясь найти хорошие кадры, когда заметил, что у мужчин сбриты бороды. Сначала люди не хотели фотографироваться, опасаясь репрессий в случае, если боевики снова займут господствующее положение, однако позже согласились.



Я каждый день сталкивался с ужасами пребывания в Мосуле: длинные и трудные переезды, взрывы, зловоние гниющих на улицах тел. Я 19 лет освещаю вооруженные конфликты, и это самый опасный момент». Фото: Reuters



Фотограф Таир аль-Судани: «Эта атака произошла в середине битвы за Мосул. Я фотографировал музей антиквариата Мосула, когда мы заметили, как в воздухе над нами проносится ракета террористов. Мы упали на землю. Я порезал руку, и мы отправились к машине, чтобы ее обработать. Когда мы добрались туда, я увидел, что иракские военные обстреливают ракетами позиции ИГ, и начал снимать.



Мне кажется, этот снимок отражает весь ужас битвы. Это другой мир по сравнению с новостными конференциями. Существует 100-процентная опасность, и интернет, который нужен для передачи фотографий, плох или вообще отсутствует». Фото: Reuters



Фотограф Алкис Константинидис: «Это был второй день моего пребывания в Мосуле, мы ехали, чтобы присоединиться к иракским полицейским на линии фронта. По мере приближения к месту назначения все более очевидным было влияние постоянной войны на город.



Пейзаж был апокалиптичным: разрушенные здания, сожженные автомобили. Я сделал этот снимок, когда мы объезжали позиции. На этом кадре нет ни одного элемента, который бы не затронула война, а когда-то на этой улице кипела жизнь». Фото: Reuters



Фотограф Ахмед Джадалла: «Рано утром я покинул Эрбиль, направляясь в Мосул с другими людьми и советником по безопасности на бронированной машине. После почти трехчасовой езды и множества КПП мы пересекли реку Тигр и добрались до штаб-квартиры иракской полиции на западе Мосула.



Через час полицейский конвой сопровождал нас на линию фронта в Старом городе. Там во время съемок столкновения между полицией и боевиками я заметил этого отдыхающего солдата. Он лежал в безопасном месте, накинув на себя сетку от мух, которых было очень много — насекомых привлекают мертвые тела и неочищенные сточные воды неподалеку.



На снимке показаны условия линии фронта, где нет приличного места для сна во время боевых действий. Из всех войн, которые я освещал в разных странах, в Мосуле было хуже всего». Фото: Reuters



Фотограф Ахмед Саад: «Это первый момент радости иракских военных после объявления об освобождении Мосула.



Я пошел посмотреть на торжества, когда мы узнали, что боевые действия практически закончились. Солдаты стреляли в воздух, фотографы были обеспокоены этим и не спешили снимать бронежилеты. Но я был счастлив.



Носить пуленепробиваемый жилет и шлем в жарком Ираке физически очень сложно, но важно помнить о безопасности. Тяжело узнавать от командиров, что происходит, сложно добраться до линий фронта. Плохой интернет также усложняет работу, но, тем не менее, мне нравится фотографировать военные столкновения, потому что снимки получаются мощными и выразительными». Фото: Reuters