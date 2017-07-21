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Эмир Катара впервые прокомментировал конфликт с арабскими странами

22.07.2017 08:58 — Новости Мира | Tut.by  
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Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани призвал к урегулированию кризиса в отношениях с Саудовской Аравией, ОАЭ, Бахрейном и Египтом. Это его первое публичное выступление после того, как в начале июня против Катара были введены дипломатические и экономические санкции.


Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани. Фото: Reuters

В своем телевизионном выступлении эмир осудил «злонамеренную позорящую кампанию» против Катара и высоко оценил спокойствие своих подданных.
«Как вы знаете, жизнь в Катаре идет свои чередом», — сказал он.

Однако «настало время избавить людей от политических противоречий между нашими правительствами», продолжил шейх Тамим бен Хамад Аль Тани. «Мы открыты для диалога, чтобы разрешить нерешенные проблемы», — заверил он.

Эмир оговорился, что переговоры возможны только при уважении суверенитета Катара.
Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн и Египет разорвали дипломатические отношения и ввели санкции в отношении Катара в начале июня, обвинив его в финансировании экстремистских групп и поддержке терроризма. Катар не признает эти обвинения.

«Катар неуклонно и бескомпромиссно ведет борьбу с терроризмом, и международное сообщество это признает», — сказал шейх Тамим бен Хамад Аль Тани в своем телевизионном выступлении.

Его речь прозвучала спустя несколько часов после заявления госсекретаря США Рекса Тиллерсона. Тот сказал, что США удовлетворены усилиями катарских властей, направленными на борьбу с финансированием терроризма, и призвал четыре арабских государства прекратить блокаду Катара.

Через несколько дней президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который поддержал Катар, должен посетить страну, а также Саудовскую Аравию и Кувейт, чтобы попытаться найти разрешение кризиса.

Против Катара были введены жесткие ограничительные меры, из-за которых богатый газом эмират с населением 2,7 млн человек вынужден ввозить все необходимое ему продовольствие по морю и по воздуху. Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Бахрейн требуют от Катара прекратить поддержку радикальных группировок, в первую очередь «Братьев-мусульман».

Ранее на этой неделе четыре арабские страны во главе с Саудовской Аравией заявили, что более не настаивают на выполнении условий ультиматума, выдвинутого в июне.

Переданный Катару 22 июня список из 13 требований включал в себя закрытие телевизионного канала «Аль-Джазира» и турецкой военной базы, прекращение контактов с «Братьями-мусульманами» и сокращения контактов с Ираном.

Теперь арабские страны готовы довольствоваться соблюдением Катаром шести общих принципов — в их числе приверженность борьбе с терроризмом и экстремизмом, а также прекращение актов провокаций и подстрекательства.

Катар же ранее заявлял, что отказывается принять любые требования, которые угрожают его суверенитету и нарушают международное право.

 
 
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В своем телевизионном выступлении эмир осудил "злонамеренную позорящую кампанию" против Катара и высоко оценил спокойствие своих подданных. "Как вы знаете, жизнь в...

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