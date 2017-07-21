|
Эмир Катара впервые прокомментировал конфликт с арабскими странами
22.07.2017 08:58 — Новости Мира | Tut.by
Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани призвал к урегулированию кризиса в отношениях с Саудовской Аравией, ОАЭ, Бахрейном и Египтом. Это его первое публичное выступление после того, как в начале июня против Катара были введены дипломатические и экономические санкции.
В своем телевизионном выступлении эмир осудил «злонамеренную позорящую кампанию» против Катара и высоко оценил спокойствие своих подданных.
Однако «настало время избавить людей от политических противоречий между нашими правительствами», продолжил шейх Тамим бен Хамад Аль Тани. «Мы открыты для диалога, чтобы разрешить нерешенные проблемы», — заверил он.
Эмир оговорился, что переговоры возможны только при уважении суверенитета Катара.
«Катар неуклонно и бескомпромиссно ведет борьбу с терроризмом, и международное сообщество это признает», — сказал шейх Тамим бен Хамад Аль Тани в своем телевизионном выступлении.
Его речь прозвучала спустя несколько часов после заявления госсекретаря США Рекса Тиллерсона. Тот сказал, что США удовлетворены усилиями катарских властей, направленными на борьбу с финансированием терроризма, и призвал четыре арабских государства прекратить блокаду Катара.
Через несколько дней президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который поддержал Катар, должен посетить страну, а также Саудовскую Аравию и Кувейт, чтобы попытаться найти разрешение кризиса.
Против Катара были введены жесткие ограничительные меры, из-за которых богатый газом эмират с населением 2,7 млн человек вынужден ввозить все необходимое ему продовольствие по морю и по воздуху. Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Бахрейн требуют от Катара прекратить поддержку радикальных группировок, в первую очередь «Братьев-мусульман».
Ранее на этой неделе четыре арабские страны во главе с Саудовской Аравией заявили, что более
Переданный Катару 22 июня
Теперь арабские страны готовы довольствоваться соблюдением Катаром шести общих принципов — в их числе приверженность борьбе с терроризмом и экстремизмом, а также прекращение актов провокаций и подстрекательства.
Катар же ранее заявлял, что отказывается принять любые требования, которые угрожают его суверенитету и нарушают международное право.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В своем телевизионном выступлении эмир осудил "злонамеренную позорящую кампанию" против Катара и высоко оценил спокойствие своих подданных. "Как вы знаете, жизнь в...
|
Архив (Новости Мира)
Комментарии