Небо над Британией перегружено самолетами

Авиадиспетчеры предупреждают: в небе над Британией из-за рекордного числа полетов уже не хватает места.



Фото: NATS

Минувшая пятница могла, возможно, стать самым загруженным самолетами днем в году, авиадиспетчеры обработали более 8800 рейсов — рекордное количество для Британии.

В связи с этим они призвали к радикальной модернизации системы управления воздушным пространством над страной.

Как раз сейчас правительство Великобритании начало обсуждение стратегии развития авиационной отрасли на ближайшие 30 лет.

Диспетчеры ожидают, что им предстоит развести рекордные 770 тысяч рейсов в воздушном пространстве Британии в течение лета. Это на 40 тысяч больше, чем в прошлом году.

Но ресурсы Национальной службы управления воздушным движением Великобритании уже достигли своего предела.

«В последние несколько недель мы смогли справиться с рекордным ежедневным трафиком, но стареющая схема воздушного пространства Великобритании означает, что мы скоро достигнем предела», — сказал директор службы Джейми Хатчисон.

По оценкам британского департамента транспорта, если система управления воздушным пространством останется без изменений, к 2030 году будут задерживаться в 50 раз больше рейсов по сравнению с 2015 годом, а 8 тысяч рейсов в год будут отменяться.

Правительство ждет предложений по широкому кругу вопросов, начиная от организации пунктов сдачи багажа в городе, а не в аэропорту, и заканчивая решения задачи снижения уровня шума.

«Наша новая авиационная стратегия будет выходить за рамки новой взлетно-посадочной полосы в [лондонском аэропорту] Хитроу и предлагает всеобъемлющий долгосрочный план действий для британской авиации, — сказал министр транспорта Крис Грейлинг. — В него входит программа сохранения рабочих мест и экономический рост во всей Великобритании».

Министр добавил, что консультации по новой стратегии будут идти в течение 18 месяцев.

«Мы должны пройти через „брексит“ и нам нужно заключить новые соглашения с такими странами, как Соединенные Штаты и Канада, — сказал Грейлинг. — На следующей неделе я встречаюсь с американским коллегой, чтобы обсудить будущее авиации над Атлантикой и его растущий потенциал».



Авиадиспетчеры за работой. Фото: NATS

Исполнительный директор Национальной службы управления воздушным движением Великобритании Мартин Рольфе считает, что процесс консультаций с правительством может занять от двух до трех лет.

В интервью программе Би-би-си Today он сказал, что жители тех районов, над которыми происходят все более интенсивные полеты, выражают все большее беспокойство из-за увеличивающегося трафика, а модернизация приведет к тому, что самолеты будут дольше держаться на большой высоте.

«Мы сможем заставить воздушные судна спускаться быстрее, чем это происходит сейчас, потому что современные самолеты способные на большее, чем предшествующие модели», — пояснил он.

Пропускная способность аэропортов также расширяется, и не только благодаря новой взлетно-посадочной полосе в Хитроу. В пятницу стартовала новая инвестиционная программа в размере 1 млрд фунтов стерлингов. На эти деньги произойдет реконструкция одного из терминалов манчестерского аэропорта, который станет вдвое больше.

Последние четыре года ежемесячно увеличивается количество рейсов, обслуживаемых аэропортом Стенстэд, на 7% в этом году выросло использование аэропорта Лутон и на 11% — аэропорта Кардифф.

Также изменились направления пассажиропотоков. Египет, Турция и Тунис проиграли по сравнению с Испанией, Италией и США, что также повлияло на авиационный трафик в Британии.

Национальная служба управления воздушным движением запускает новую компьютерную систему стоимостью 600 миллионов фунтов стерлингов, известную как iTec, которая должна оптимизировать полеты, позволив увеличить их количество и снизить задержки рейсов.