Сын лидера террористического движения «Талибан» Хайбатуллы Ахундзады 20 июля совершил самоподрыв в южной провинции Афганистана Гильменде. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя движения.

23-летний Абдур Рахман на машине со взрывчаткой въехал на военную базу в городе Гиришк.

Сколько человек пострадали в результате теракта, Reuters не уточняет. Представитель афганских властей заявил, что власти расследуют случившееся и пока не могут подтвердить гибель Рахмана.

Высокопоставленный член «Талибана» сообщил агентству, что Рахман вступил в ряды смертников еще до того, как его отец возглавил движение в 2016 году.

22 июля агентство AFP сообщило, что накануне в окрестностях Гиришка 16 (по другим данным, 12) полицейских погибли в результате ошибочного американского авиаудара. Представители НАТО подтвердили эту информацию и выразили соболезнования семьям погибших.

Значительная часть провинции Гильменд находится под контролем «Талибана». Как пишет Reuters, бои в регионе, где выращивается значительная часть афганского опийного мака, усилились в последние дни после окончания сезона сбора урожая.

Террористы из «Талибана» и «Исламского государства» регулярно устраивают теракты в Афганистане, жертвами которых становятся десятки человек. Часто атаки направлены на афганских военных, которые сотрудничают с США в борьбе с боевиками.