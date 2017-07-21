Фото принца Джорджа опубликовали к его четвертому дню рождения

Принцу Джорджу — первому ребенку принца Уильяма и герцогини Кембриджской Кейт — в субботу 22 июля исполняется четыре года. По этому случаю британская королевская семья опубликовала официальный портрет маленького принца.



Фото: twitter.com/KensingtonRoyal

Фотография смеющегося Джорджа опубликована в «Инстаграме» Кенсингтонского дворца.

Герцог и герцогиня Кембриджская были рады поделиться снимком, сделанным королевским фотографом из Getty Крисом Джексоном, говорится в заявлении дворца.

«Это такой счастливый малыш, фотосъемка с ним — сплошное веселье», — сказал фотограф, сделавший этот снимок еще в конце июня.

Принц встретит свой день рождения с родителями, которые в пятницу завершили турне по Польше и Германии.

В пятницу принц Уильям в последний день официального визита в Германию на заводе Airbus показал детям вертолет.



Фото: twitter.com/KensingtonRoyal

Принц Джордж примерил шлем пилота, а принцесса Шарлотта поиграла с кнопками панели управления.

В сентябре принц Джордж должен пойти в школу. Как ранее сообщалось, принц Джордж будет учиться в лондонской школе Thomas’s Battersea, расположенной недалеко от Кенсингтонского дворца.

Принц Джордж Александр Луи (Джордж Кембриджский) родился 22 июля 2013 года.