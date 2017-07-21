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Фото принца Джорджа опубликовали к его четвертому дню рождения
22.07.2017 14:58 — Новости Мира | Tut.by
Принцу Джорджу — первому ребенку принца Уильяма и герцогини Кембриджской Кейт — в субботу 22 июля исполняется четыре года. По этому случаю британская королевская семья опубликовала официальный портрет маленького принца.
Фотография смеющегося Джорджа опубликована в «Инстаграме» Кенсингтонского дворца.
Герцог и герцогиня Кембриджская были рады поделиться снимком, сделанным королевским фотографом из Getty Крисом Джексоном, говорится в заявлении дворца.
«Это такой счастливый малыш, фотосъемка с ним — сплошное веселье», — сказал фотограф, сделавший этот снимок еще в конце июня.
Принц встретит свой день рождения с родителями, которые в пятницу завершили турне по Польше и Германии.
В пятницу принц Уильям в последний день официального визита в Германию на заводе Airbus показал детям вертолет.
Принц Джордж примерил шлем пилота, а принцесса Шарлотта поиграла с кнопками панели управления.
В сентябре принц Джордж должен пойти в школу. Как ранее сообщалось, принц Джордж будет учиться в лондонской школе Thomas’s Battersea, расположенной недалеко от Кенсингтонского дворца.
Принц Джордж Александр Луи (Джордж Кембриджский) родился 22 июля 2013 года.
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Принцу Джорджу - первому ребенку принца Уильяма и герцогини Кембриджской Кейт - в субботу 22 июля исполняется четыре года.
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