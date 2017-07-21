|
Суд Египта приговорил 28 человек к смертной казни по делу об убийстве генпрокурора
22.07.2017 15:24 — Новости Мира | Tut.by
Уголовный суд египетской столицы вынес в субботу приговор о смертной казни через повешение 28 обвиненным по делу об убийстве генерального прокурора страны Хишама Бараката в 2015 году. Об этом сообщил представитель суда.
Под следствием по делу об организации и непосредственном участии в совершении преступления находилось 67 человек, 16 из них — в бегах. Подавляющее большинство из них принадлежит к движению «Братья-мусульмане», которое запрещено в стране и причислено к террористическим группировкам. Среди обвинений — сотрудничество с исламистским движением ХАМАС с целью проведения на египетской территории и других террористических актов.
В июне 2015 года в Каире был убит генеральный прокурор Египта Баракат. Заложенная в припаркованный автомобиль бомба была приведена в действие дистанционно на пути следования его кортежа. С тяжелыми ранениями главу надзорного органа доставили в больницу, однако врачи, сделавшие несколько операций, так и не смогли спасти его жизнь.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Под следствием по данному делу всего находилось 67 человек, большинство из которых принадлежит к террористической группировке "Братья-мусульмане".
|
Архив (Новости Мира)
Комментарии