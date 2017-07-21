Украина передала в Международный суд ООН в Гааге тысячи страниц документальных доказательств «агрессии России» в Донбассе и в Крыму. Об этом в субботу, 22 июля, на брифинге в Киеве заявил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак, сообщает УНН.



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«Уже переданы [в международный суд ООН] тысячи страниц документов, документальных доказательств преступлений России в Донбассе и в Крыму», — приводит агентство его слова.

По словам Грицака, документы свидетельствуют о «целенаправленной широкомасштабной работе» руководства России «любым образом уничтожить украинское государство».

Документы поданы в рамках рассмотрения иска, который Украина подала в Международный суд ООН против России в январе 2017 года. В нем Киев потребовал привлечь Россию к ответственности «за совершение актов терроризма и дискриминации на протяжении ее незаконной агрессии против Украины». Россия все обвинения Украины отвергает. На слушаниях в марте представители российской стороны говорили о том, что Россия не является стороной внутриукраинского конфликта.

19 апреля суд ООН вынес промежуточное решение по этому иску. Суд, в частности, постановил, что Россия должна обеспечить право крымских татар на представительские институты, в том числе меджлис. Россия тогда же дала понять, что не собирается восстанавливать деятельность признанного экстремистским объединения. В российском МИДе, в частности, заявили, что в решении суда нет требований к России «отменить запрет меджлиса крымско-татарского народа».

Также российское внешнеполитическое ведомство, комментируя промежуточное решение суда в Гааге, пояснило, что суд ООН «не поддержал ни одну из временных мер, запрошенных Украиной». В частности, суд признал «неправдоподобными обвинения Украины в несоблюдении Россией своих обязательств по Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма». Также в тексте решения «отсутствуют какие-либо формулировки о „репрессиях“, „гонениях“ и пр. со стороны России в отношении проживающих в Крыму крымских татар и украинцев».

Тем не менее президент Украины Петр Порошенко назвал тогда промежуточное решение суда ООН «многообещающим». «Мы уверены в том, что сегодня мы на правильном пути и надеемся на успешное рассмотрение указанных исков», — говорил украинский лидер.