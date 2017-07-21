Премьер Венгрии призвал выдворить из ЕС всех нелегальных мигрантов

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в субботу в румынском городе Бэиле Тушнад, заявил, что «империя Сороса» подрывает интересы венгров и подвергает опасности не только Венгрию, но и Европу в целом. Об этом сообщило агентство Agerpres.



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По словам Орбана, «существует план Сороса», который предусматривает привлечение в Европу миллиона иммигрантов из мусульманского мира и их распределение между странами ЕС.

«Мы можем воспрепятствовать этому процессу, только если Евросоюз вновь обретет суверенитет, а каждое государство-участник — способность защищать собственные границы, — заявил он. — Тогда мы сможем положить конец миграционному феномену и выдворить всех тех, кто въехал незаконно. Может быть, это звучит жестко, но не думаю, что проблему можно решить иначе».

Орбан отметил, что в Венгрии существует мощное сопротивление миграционному потоку, а также опасения, что мусульмане не смогут интегрироваться, поскольку имеются серьезные различия, даже противоречия между европейскими и мусульманскими ценностями, ментальностью, воспитанием и культурой.

Отвечая на упреки в том, что Венгрия не «солидарна» с другими странами Евросоюза, политик сказал: «Мы не можем быть солидарны с людьми, которые ставят цель изменить европейскую культуру и покушаются на нашу идентичность».