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Есть угроза усиления конфликта. "Нормандская" четверка по телефону обсудит ситуацию на Донбассе

22.07.2017 20:23 — Новости Мира | Tut.by  
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Лидеры Германии, России, Украины и Франции в понедельник проведут телефонные переговоры о ситуации в Донбассе. Об этом сегодня сообщили в Елисейском дворце.


Фото: Reuters

Днем ранее о планах проведения телефонных переговоров в "нормандском формате" рассказал украинский президент Петр Порошенко. Он заявил, что во время консультаций с Ангелой Меркель, Владимиром Путиным и Эмманюэлем Макроном будет требовать "немедленного реального обеспечения режима прекращения огня вдоль всей линии соприкосновения".

Эти телефонные переговоры лидеров "нормандской четверки" станут первыми после вступления Макрона в должность президента Франции, отмечает агентство AFP.

Берлин предупреждает об угрозе усиления конфликта. 21 июля министерство иностранных дел ФРГ обнародовало заявление, в котором предупредило об угрозе эскалации конфликта на востоке Украины и призвало стороны выполнить все договоренности.

"Обещания на словах не приносят никакой пользы. Самые интенсивные переговорные усилия ни к чему не приводят, если отсутствует политическая воля к выполнению договоренностей. Восточной Украине нужны, наконец, очевидные шаги в направлении мира", - подчеркивается в документе.

 
 
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Лидеры Германии, России, Украины и Франции в понедельник проведут телефонные переговоры о ситуации в Донбассе. Об этом сегодня сообщили в Елисейском дворце.

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