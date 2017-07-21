Конгресс США опубликовал текст нового законопроекта об антироссийских санкциях

На сайте Конгресса США в субботу, 22 июля, опубликовали текст нового законопроекта о дополнительных санкциях против России. Голосование по документу запланировано на вторник.

Меры должны коснуться нефтегазового и банковского секторов российской экономики. Как сообщает РИА Новости, законопроект, в частности, предусматривает противодействие проекту «Северный поток-2».



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14 июня 98 сенаторов из 100 проголосовали за расширение санкций в отношении Москвы. Однако позднее выяснилось, что документ был подготовлен в нарушение установленных процедур. Проблема заключалась в том, что законопроекты, которые могут привести к увеличению доходов государства, сначала должны быть приняты палатой представителей, а не сенатом.

В результате 12 июля члены Демократической партии в палате представителей Конгресса США представили новый вариант законопроекта, включающий в себя новые односторонние санкции против России и Ирана. Законопроект оказался идентичен тому, который месяц назад поддержал сенат.

Между тем ряд крупнейших американских финансовых и промышленных конгломератов, в числе которых BP, Exxon, MasterCard, Visa, Citigroup, Ford, Dow Chemical, Procter & Gamble, General Electric и Caterpillar, подвергли критике проект новых ограничений. Недовольство выразили и европейские страны, которые считают, что документ навредит их производителям.