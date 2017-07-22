Британские врачи получают угрозы из-за неизлечимо больного младенца

Врачей лондонской больницы, специализирующейся на редких генетических заболеваниях, где находится неизлечимо больной 11-месячный мальчик Чарли Гард, атакуют угрозами, в том числе угрозами жизни, в связи с отказом от дальнейших попыток поддерживать жизнь ребенка.







«Тысячи оскорбительных сообщений были отправлены врачам и медсестрам, которые должны заботиться о больных детях», — говорится в заявлении руководителя больницы Great Ormond Street Мэри Маклеод.

«Многие из этих сообщений содержат угрозы, в том числе угрозы смерти», — добавила она.

По ее словам, медицинский персонал получает как онлайн-сообщения, так и сталкивается с агрессией на улице. Поэтому руководству больницы пришлось обратиться в полицию.

Кто должен решать судьбу больного ребенка

«Мы получили жалобы на неприемлемое поведение даже в самой больнице», — возмутилась Маклеод и пообещала добиваться привлечения виновных к ответственности.

По ее словам, врачи понимают интерес общественности к «душераздирающему» делу Чарли Гарда и высокий накал страстей, а также проявление симпатий к родителям ребенка, которые продолжают настаивать на продолжении лечения.

«Но какими бы сильными не были эмоции, это не может служить оправданием нарушению спокойствия пациентов и их семей», — добавила врач. Семья Чарли Гарда ранее также осуждала «отвратительные» угрозы в адрес медицинского персонала.

Чарли Гард родился 4 августа 2016 года с очень редким генетическим заболеванием — синдромом истощения митохондриальной ДНК. Оно вызывает прогрессирующее атрофирование мускульной ткани и повреждение мозга.

Органы ребенка не обеспечиваются достаточной энергией для нормального функционирования. По словам врачей, на данный момент младенец не слышит, не видит, не может двигаться, плакать или глотать, а повреждения мозга уже необратимы.

Заболевание это настолько редкое, что, по мнению врачей, во всем мире им поражены всего 16 человек.

Врачи больницы Great Ormond Street считают, что медицина в этом случае бессильна. Они советовали родителям ребенка отключить его от аппарата по поддержанию жизнедеятельности.

Однако Конни Йейтс и Крис Гард начали сбор средств, чтобы отвезти сына в США, где разрабатываются способы экспериментального лечения. Им удалось собрать более 1,3 млн фунтов (около 1,7 млн долларов).

Родители также обратились в суд с просьбой обязать больницу не отключать их сына от системы искусственного жизнеобеспечения, чтобы «не лишать его последнего шанса».

В начале июля поддержку родителям Чарли Гарда выразили президент США Дональд Трамп и папа римский Франциск. Понтифик призвал родителей до конца оставаться рядом с мальчиком, а Трамп говорил, что готов спасти ребенка, если это возможно.

Конни Йейтс и Крис Гард, потерпев поражение в британских судах, обратились с иском в Европейский суд по правам человека. Однако и он в конце июня поддержал решение медиков об отключении ребенка от систем жизнеобеспечения.