Басманный суд объявил об аресте украинского прокурора и следователя по делам Януковича и Шойгу

Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест прокурора Главной военной прокуратуры Украины Руслана Кравченко и следователя по особо важным делам украинской Генпрокуратуры Вадима Приймачока. По данным СМИ, они расследуют дела в отношении министра обороны России Сергея Шойгу и экс-президента Виктора Януковича.

Пресс-секретарь суда Юнона Царева сказала ТАСС: «По ходатайству следователя суд избрал в отношении находящихся в международном розыске Кравченко и Приймачока меру пресечения в виде заключения под стражу заочно», — сказала она. Решение было принято еще 20 июля.

Кравченко и Приймачоку предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 299 УК РФ — «привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела, соединенное с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления». Она предусматривает наказание от 5 до 10 лет заключения.

Пресс-секретарь отметила, что не располагает информацией о деталях уголовного дела. Однако ТАСС указывает, что военный прокурор Кравченко и следователь Приймачок расследуют на Украине уголовное производство в отношении министра обороны РФ Сергея Шойгу. Украина обвиняет его в связи с предполагаемым присутствием российских военных в Донбассе, где они помогали или помогают сепаратистам ДНР и ЛНР.

Кравченко, кроме того, руководит группой следователей по делу о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича.

Представитель СК Светлана Петренко рассказала «Интерфаксу» , что украинских правоохранителей заочно арестовали из-за другого дела — об уголовном преследовании адмирала Александра Витко, командующего Черноморским флотом. По ее данным, в 2014 году бывший исполняющий обязанности Генерального прокурора Украины Олег Махницкий, его первый заместитель Николай Голомша, следователь Главной военной прокуратуры Вадим Приймачок, прокурор отдела Главной военной прокуратуры Руслан Кравченко и другие сотрудники прокуратуры организовали заведомо незаконное привлечение к уголовной ответственности Витко по политическим мотивам.

В марте нынешнего года Военная прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении Януковича. Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных, в частности, статьями УК Украины о государственной измене и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность страны. Оболонский районный суд Киева 29 июня удовлетворил ходатайство прокуратуры относительно проведения заочного судебного разбирательства по делу о государственной измене Януковича. 5 июля экс-президент заявил о решении отказаться от участия в проходящем в Киеве судебном процессе по обвинению его в государственной измене и отозвать своих адвокатов. Он считает, что в ходе процесса были «нарушены все возможные принципы и нормы права, грубо попрана Конституция Украины, полностью игнорируются процессуальные нормы», а итог суда «заранее определен». В дальнейшем Януковичу был предоставлен государственный адвокат для защиты его в суде. Следующее заседание по делу состоится 3 августа.