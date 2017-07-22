Сколько раз и почему фото Путина появлялось на обложке журнала Time

В конце июля выйдет очередной номер журнала Time с изображением Владимира Путина на обложке. Портал TUT.BY вспомнил, в связи с какими событиями он появлялся там раньше.

В июльском номере портрет политика составлен из серых иконок учетных записей пользователей интернета. Тема материала — подозрения о вмешательстве России в американские выборы.

«Секретный план предотвращения выборного заговора Путина», — гласит название . Автор материала упоминает, что спецслужбы США готовились к возможным кибератакам и имели на этот счет свой план.



Фото: time.com

Впервые Путин появился на обложке Time в марте 2000-го под заголовком «Выйти из тени. Однако человек, который будет следующим российским президентом, остается загадкой». Журналисты задались вопросом, сможет ли Путин изменить страну, прежде чем она изменит его самого.

Фото: time.com

В январе 2001-го это был уже коллаж — Путин в образе Ленина (даже с характерной кепкой в руке) на фоне российского флага. «Россия Путина. По мере того, как растет его авторитарность, растет и его популярность».

Фото: time.com

Ноябрьский номер в 2003-м был посвящен событиям вокруг ареста экс-главы нефтяной компании ЮКОС Михаила Ходорковского. «Привет, товарищ», — подписана обложка. «Владимир Путин и его люди играют по-жесткому: садят за решетку богатейшего нефтяного барона в стране, захватывают активы, борются с противниками Кремля. Может быть, российский президент возвращается к советскому стилю правления?».

Фото: time.com

В июле 2006-го на обложке Time — отражение Путина в капле нефти. «Сила российской нефти», — гласит заголовок спецрепортажа к саммиту «Большой восьмерки». «Путин занимает место за важнейшим столом в мире. Будет ли Россия вести себя как прежде?», рассуждают журналисты об использовании нефти как политического рычага.

Фото: time.com

В последнем номере 2007 года Владимир Путин снова украсил обложку журнала. На этот раз — в качестве человека года по версии Time. Журналисты лаконичны: «Царь новой России».

Фото: time.com

Через четыре года, в декабре 2011 года, для европейских читателей передовица предстала «Проблемой Путина». «Постсоветское поколение хочет знать: почему в стране не лучше?», пишут журналисты в подводке к материалу.

Фото: time.com

В марте 2012-го президент России снова на обложке, теперь по поводу своего переизбрания. «Невероятно уменьшающийся российский премьер-министр. Владимир Путин выиграет третий срок на пост президента, но его хватка за власть более сомнительная, чем прежде. Это делает мир более опасным местом».

Реакция Кремля не заставила себя ждать : пресс-секретарь политика Дмитрий Песков назвал автора статьи «русофобом» и «путинофобом».

Заголовок Time является отсылкой к научно-фантастическому фильму 1957 года «Невероятно уменьшающийся человек» (The Incredible Shrinking Man) о человеке, который из-за радиации становится все меньше и меньше.



Фото: time.com

«Мир глазами Путина», — с такой передовицей вышел журнал в сентябре 2013-го. Заголовок сопровождается надписью: «Америка слаба и колеблется. Россия богата и возрождается — и ее лидера не волнует, что о нем думают другие». Впрочем, такой вариант журнала увидели только в Европе, а вот американская публика на этом месте увидела материал о спортсменах.



Фото: time.com

В марте 2014-го портрет политика отретушировали в кровавой палитре. Заголовок гласит: «Авантюра Путина. Российский лидер, кажется, держит все карты в Крыму. Но до сих пор не выиграл». Тогда обложки с коллажами на политика просто заполонили первые страницы мировых СМИ из-за событий в Крыму — коллажисты сравнили Путина с клоуном, психбольным и даже Гитлером.



Фото: time.com

В августе 2014-го журналисты отреагировали на историю со сбитым на востоке Украины малазийским Boeing. Президент виднеется в тени самолета. «Вторая холодная война. Запад проигрывает в опасной игре Путина».

Другие СМИ сравнили Путина с вампиром, изгоем, убийцей, голодным медведем.



Фото: time.com