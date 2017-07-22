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Порошенко угрожает Москве новыми санкциями
23.07.2017 14:46 — Новости Мира | Tut.by
Президент Украины Петр Порошенко намерен инициировать усиление санкций против России в случае невыполнения требования о прекращении огня в Донбассе. Как
О планируемых переговорах
Эти телефонные переговоры лидеров "нормандской четверки" станут первыми после вступления Макрона в должность президента Франции, отмечает агентство AFP.
Берлин предупреждает об угрозе усиления конфликта. 21 июля министерство иностранных дел ФРГ обнародовало заявление, в котором предупредило об угрозе эскалации конфликта на востоке Украины и призвало стороны выполнить все договоренности.
"Обещания на словах не приносят никакой пользы. Самые интенсивные переговорные усилия ни к чему не приводят, если отсутствует политическая воля к выполнению договоренностей. Восточной Украине нужны, наконец, очевидные шаги в направлении мира", - подчеркивается в документе.
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Как написал Порошенко в своем аккаунте в Facebook, об этом он намерен заявить во время телефонных переговоров в "нормандском формате", запланированных на начало...
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