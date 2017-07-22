Порошенко угрожает Москве новыми санкциями

Президент Украины Петр Порошенко намерен инициировать усиление санкций против России в случае невыполнения требования о прекращении огня в Донбассе. Как написал Порошенко в своем аккаунте в Facebook, об этом он намерен заявить во время телефонных переговоров в «нормандском формате», запланированных на начало следующей недели.



Фото со страницы Порошенко в Facebook

О планируемых переговорах стало известно в четверг. Как рассказал тогда тот же Петр Порошенко, во время консультаций с Ангелой Меркель, Владимиром Путиным и Эмманюэлем Макроном будет требовать "немедленного реального обеспечения режима прекращения огня вдоль всей линии соприкосновения".

Эти телефонные переговоры лидеров "нормандской четверки" станут первыми после вступления Макрона в должность президента Франции, отмечает агентство AFP.

Берлин предупреждает об угрозе усиления конфликта. 21 июля министерство иностранных дел ФРГ обнародовало заявление, в котором предупредило об угрозе эскалации конфликта на востоке Украины и призвало стороны выполнить все договоренности.

"Обещания на словах не приносят никакой пользы. Самые интенсивные переговорные усилия ни к чему не приводят, если отсутствует политическая воля к выполнению договоренностей. Восточной Украине нужны, наконец, очевидные шаги в направлении мира", - подчеркивается в документе.

