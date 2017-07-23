В Ираке уничтожены три главаря ИГИЛ

Трое высокопоставленных руководителей группировки "Исламское государство" ликвидированы в Ираке, передают информационные агентства. Иракское народное ополчение утверждает, что все они были убиты под Мосулом.

Бойцы опознали тела убитых террористов. Группа боевиков пыталась зайти в тыл ополчению и ударить в спину. Однако эта попытка была пресечена.

Среди убитых Абу Иман, возглавлявший "исламскую полицию" в районе Телль-Афарь, Абу Абд Заизия, руководивший вербовкой смертников и Насер Абдалла Ходер аль-Бадрани, курировавший деятельность подполья ИГ.