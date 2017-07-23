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ЕС рассмотрит ответные меры на антироссийские санкции США
24.07.2017 06:41 — Новости Мира | Tut.by
Глава Европейской комиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер призвал срочно рассмотреть ответные меры Брюсселя на случай, если европейские компании будут затронуты антироссийскими
В документе отмечается, что Брюссель «должен быть готов действовать в течение ближайших дней», если США примут меры «без учета обеспокоенности со стороны ЕС».
Другие предлагаемые шаги со стороны Брюсселя, как указывается в документе, — это «использование европейского права с целью не допустить, чтобы меры США были бы признаны и приведены в действие в Европе», а также подготовка «совместимых с нормами ВТО ответных мер».
Как отмечает газета, эти шаги отражают обеспокоенность Брюсселя тем, что санкции со стороны Вашингтона «могут нанести удар по европейским энергетическим компаниям, участвующим в связанных с Россией проектах, включая «Северный поток — 2».
Власти ЕС намерены доказать, что потенциальные последствия от американских санкций для Европы распространятся намного дальше реализации одного проекта, а под удар могут быть поставлены эксплуатация и модернизация газопроводов в России, по которым топливо поставляется в Украину, а также проекты по строительству трубопроводов в Каспийском регионе и освоение газового месторождения у побережья Египта.
В документе подчеркивается, что санкции могут оказать негативное воздействие и на те компании из стран сообщества, которые под действием санкций ЕС на законных основаниях сотрудничают с российской стороной в железнодорожной, финансовой, кораблестроительной и горнодобывающей сферах.
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Глава ЕК опасается, что из-за действий Вашингтона европейские компании понесут убытки.
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