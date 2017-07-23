Более 20 человек погибли при взрыве в Кабуле возле дома второго вице-премьера Афганистана

В результате самоподрыва террориста-смертника в Кабуле рядом с домом второго вице-премьера Афганистана Мохаммада Мохакика погибли более 20 человек, сообщает в твиттере телеканал TOLONews.

По данным агентства Pajhwok , при взрыве также пострадали 22 человека.

Ранее сообщалось, что в одном из районов Кабула террорист-смертник, находящийся в автомобиле, совершил самоподрыв.