Мадуро пообещал арестовать всех назначенных парламентом членов Верховного суда

Все члены Верховного суда (ВС) Венесуэлы, назначенные парламентом вопреки решению высшей судебной инстанции, будут отправлены в тюрьму. Об этом заявил в воскресенье президент республики Николас Мадуро.



Николас Мадуро. Фото: Reuters

«Все они попадут в тюрьму, один за другим. У каждого из них будут заморожены счета, имущество, все», — сказал он в эфире программы «Воскресенье с Мадуро» на телеканале Venezolana de Television . Президент также обвинил оппозицию, контролирующую парламент, в создании «параллельного государства».

В пятницу Национальная ассамблея привела к присяге 13 новых членов ВС и 20 заместителей, несмотря на то, что высшая судебная инстанция республики признала процесс назначения недействительным. Как заявил ранее орган, новым судьям могут быть предъявлены обвинения в «незаконном присвоении полномочий». По словам парламента, один из членов ВС уже был задержан в субботу сотрудниками Боливарианской службы национальной разведки.

С действующим составом ВС стал одним из главных союзников Мадуро в борьбе с политическими оппонентами. Орган неоднократно признавал недействительными решения депутатов, в том числе резолюцию об «оставлении поста» главой государства. Контролирующая парламент оппозиция считает, судьи были выбраны в декабре 2015 года незаконным путем. Это произошло за несколько дней до того, как большинство мест в парламенте перешло от сторонников Мадуро к его политическим оппонентам, победившим на выборах.

Президент Венесуэлы считает, что контролирующая парламент оппозиция не сможет его свергнуть.

«Я справился со всеми вылазками правых. Вы не свергнете меня, вы не смогли и не сможете», — заявил глава государства, подчеркнув, что добиться его свержения «не удастся никаким способом».

«Настало время вам исправиться и вернуться на путь конституции, вернуться в политику», — обратился Мадуро к своим политическим оппонентам.

С начала апреля в Венесуэле идут самые крупные за последние годы акции протеста , организуемые оппозицией. Поводом для них послужили решения ВС, расширяющие полномочия президента и ограничивающие функции парламента, контролируемого оппозицией. За это время погибли порядка 100 человек, пострадали около 1,5 тыс., несколько тысяч оказались под стражей.