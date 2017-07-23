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Атамбаев: Кыргызстану угрожали ракетными ударами из-за авиабазы ВВС США

24.07.2017 08:58 — Новости Мира | Tut.by  
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Размещение в Кыргызстане авиабазы ВВС США создавало серьезную угрозу безопасности республики. Об этом президент республики Алмазбек Атамбаев сообщил в понедельник в Чолпон-Ате на пресс-конференции.


Фото: ktak.kg

«Не буду скрывать, что некоторые страны предупреждали нас, что они готовы в случае необходимости нанести ракетный удар по расположенной на нашей территории авиабазе США», — сказал он. По его словам, так продолжалось до 2014 года, до тех пор, пока база не была выведена из республики. «Наши люди подвергались до этого момента серьезной опасности», — пояснил Атамбаев.

В том числе и по этой причине, продолжил он, Кыргызстан и принял решение закрыть американскую авиабазу, которая существовала в бишкекском аэропорту с 2001 года и была предназначена для поддержки военной операции НАТО в Афганистане.

Как уточнил Атамбаев, с Россией также был заключен договор о размещении ее авиабазы на территории Кыргызстана. Однако в новом соглашении с РФ срок пребывания ее военных сил в республике «сокращен с 74 до 15 лет».

 
 
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По словам президента республики, так продолжалось до 2014 года, до тех пор, пока база не была выведена из страны.

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