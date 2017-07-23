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Президент Польши обещает наложить вето на законопроекты о Верховном суде
24.07.2017 11:51 — Новости Мира | Tut.by
Президент Польши Анджей Дуда признал в понедельник, что не был заранее ознакомлен с текстом законопроекта о реформе судебной системы. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters.
«Я сожалею, что
Анджей Дуда также добавил, что разработает собственный законопроект о судебной реформе. Сообщается, что уже в понедельник Дуда проведет встречу с председателем Верховного суда.
Законопроект о судебной реформе, принятый на прошлой неделе в Сейме (нижней палате парламента) и в Сенате (верхней палате), привел к началу массовых демонстраций протеста в крупнейших городах страны. В этих акциях участвовали десятки тысяч человек. По мнению оппозиции, если бы законопроект подписал президент страны Анджей Дуда, независимость судебной системы в Польше была бы уничтожена, а суды, включая Верховный суд, попали бы в зависимость от правящей правой националистической партии «Закон и справедливость».
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Анджей Дуда отметил, что разработает собственный законопроект о судебной реформе.
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