Пресс-служба президента Украины Петра Порошенко сообщила о проведении двухчасовых телефонных переговоров с лидерами Франции, Германии и России. Об этом говорится на сайте Порошенко .

По итогом переговоров лидеры договорились о встрече внешнеполитических советников во второй половине августа текущего года.

«Во время двухчасового разговора было договорено согласовать окончательные шаги относительно безопасности и продолжить работу над дорожной картой имплементации Минских договоренностей. С этой целью во второй половине августа должна состояться встреча внешнеполитических советников глав государств Нормандского формата», — говорится в сообщении.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что лидеры стран «нормандской четверки» говорят по телефону более 1,5 часов.