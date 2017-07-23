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Лидеры "нормандской четверки" провели двухчасовой разговор

24.07.2017 15:56 — Новости Мира | Tut.by  
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Пресс-служба президента Украины Петра Порошенко сообщила о проведении двухчасовых телефонных переговоров с лидерами Франции, Германии и России. Об этом говорится на сайте Порошенко.

По итогом переговоров лидеры договорились о встрече внешнеполитических советников во второй половине августа текущего года.

«Во время двухчасового разговора было договорено согласовать окончательные шаги относительно безопасности и продолжить работу над дорожной картой имплементации Минских договоренностей. С этой целью во второй половине августа должна состояться встреча внешнеполитических советников глав государств Нормандского формата», — говорится в сообщении.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что лидеры стран «нормандской четверки» говорят по телефону более 1,5 часов.

 
 
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По итогом переговоров лидеры договорились о встрече внешнеполитических советников во второй половине августа текущего года.

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