|
Лидеры "нормандской четверки" провели двухчасовой разговор
24.07.2017 15:56 — Новости Мира | Tut.by
Пресс-служба президента Украины Петра Порошенко сообщила о проведении двухчасовых телефонных переговоров с лидерами Франции, Германии и России. Об этом говорится на
По итогом переговоров лидеры договорились о встрече внешнеполитических советников во второй половине августа текущего года.
«Во время двухчасового разговора было договорено согласовать окончательные шаги относительно безопасности и продолжить работу над дорожной картой имплементации Минских договоренностей. С этой целью во второй половине августа должна состояться встреча внешнеполитических советников глав государств Нормандского формата», — говорится в сообщении.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что лидеры стран «нормандской четверки» говорят по телефону более 1,5 часов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По итогом переговоров лидеры договорились о встрече внешнеполитических советников во второй половине августа текущего года.
|
Архив (Новости Мира)
Комментарии