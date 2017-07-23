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В Ашхабаде демонтировали позолоченный памятник бывшему президенту
24.07.2017 16:23 — Новости Мира | Tut.by
В Ашхабаде демонтировали позолоченный памятник бывшему президенту Туркменистана Сапармурату Ниязову. Об этом 24 июля информирует туркменская редакция радио «Свобода».
Сообщается, что несколько месяцев назад территория вокруг памятника была огорожена в связи с ремонтными работами, которые, по словам местных жителей, продолжались четыре месяца.
Власти Туркменистана официально не информировали о планах по сносу монумента. Неизвестно также, куда он был перемещен после демонтажа.
Сапармурат Ниязов возглавлял Туркмению с 1985 года, сначала как первый секретарь компартии республики, с 1991-го — как президент страны. Носил титулы Туркменбаши, Сердар и Вечно Великий Сапармурат Туркменбаши.
Ниязов умер в 2006 году. Во время его правления по всей стране были установлены сотни его бюстов и памятников. Крупнейшая позолоченная статуя Ниязова, воздвигнутая на центральной площади Ашхабада в 1998-м, в 2011 году была демонтирована и перенесена на новое место. Согласно официальным данным, стоимость демонтажа и переноса позолоченного памятника обошлась бюджету страны в 50 миллионов долларов США.
С 2007 года Туркменистаном руководит Гурбангулы Бердымухамедов. Он носит титул Аркадаг (на туркменском — «покровитель»), академик Академии наук страны, председатель Демократической партии Туркмении.
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Куда он был перемещен после демонтажа - неизвестно.
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