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МВФ прогнозирует рост мировой экономики

24.07.2017 16:25 — Новости Мира | БДГ  
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Международный валютный фонд опубликовал июльский World Economic Outlook, согласно которому мировая экономика в этом году вырастет на 3,5%.

Согласно документу, мировая экономика также продолжит рост и в будущем году. При этом сохранится тенденция роста американской экономики, но снизится ее роль в качестве источника мирового роста. В этом году вырастет экономика Германии, Франции и Великобритании, а также Китая.

 

Эксперты МВФ также ожидают роста мировой торговли товарами и услугами в текущем году. Последний отчет Фонда внес коррективы в апрельский документ: это стало возможно после окончания работы миссия МВФ в ряде государств мира.

Напомним, что согласно данным апрельского отчета World Economic Outlook, белорусская экономика по итогам текущего года покажет падение на 0,8%, инфляция в этом году составит в Беларуси 9,3%, в 2018 году - 8,7%. В июльском отчете данных по Беларуси пока нет.

 
 
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Международный валютный фонд опубликовал июльский World Economic Outlook, согласно которому мировая экономика в этом году вырастет на 3,5%.

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