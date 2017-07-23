МВФ прогнозирует рост мировой экономики

Международный валютный фонд опубликовал июльский World Economic Outlook, согласно которому мировая экономика в этом году вырастет на 3,5%.

Согласно документу, мировая экономика также продолжит рост и в будущем году. При этом сохранится тенденция роста американской экономики, но снизится ее роль в качестве источника мирового роста. В этом году вырастет экономика Германии, Франции и Великобритании, а также Китая.

Эксперты МВФ также ожидают роста мировой торговли товарами и услугами в текущем году. Последний отчет Фонда внес коррективы в апрельский документ: это стало возможно после окончания работы миссия МВФ в ряде государств мира.