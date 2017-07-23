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В Пакистане взрывом на рынке убиты не менее 25 человек

24.07.2017 19:39 — Новости Мира | Tut.by  
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По предварительным данным, террорист-смертник совершил самоподрыв на рынке во время полицейского рейда. Среди 25 погибших — как минимум 10 сотрудников полиции.

В результате взрыва на рынке в пакистанском городе Лахоре в понедельник, 24 июля, погибли не менее 25 человек, в том числе как минимум 10 полицейских. Ранения получили, по разным данным, 35−45 человек.

Судя по всему, речь идет о нападении террориста-самоубийцы, направленном на полицейских, заявил представитель городской администрации Абдулла Хан Сумбул.

По предварительным данным полиции, атаку совершил мотоциклист. Взрыв произошел во время полицейской операции, направленной на удаление с рынка продавцов без разрешения на торговлю.

 
 
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По предварительным данным, террорист-смертник совершил самоподрыв на рынке во время полицейского рейда. Среди 25 погибших - как минимум 10 сотрудников полиции.

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