В Пакистане взрывом на рынке убиты не менее 25 человек

По предварительным данным, террорист-смертник совершил самоподрыв на рынке во время полицейского рейда. Среди 25 погибших — как минимум 10 сотрудников полиции.

В результате взрыва на рынке в пакистанском городе Лахоре в понедельник, 24 июля, погибли не менее 25 человек, в том числе как минимум 10 полицейских. Ранения получили, по разным данным, 35−45 человек.

Судя по всему, речь идет о нападении террориста-самоубийцы, направленном на полицейских, заявил представитель городской администрации Абдулла Хан Сумбул.

По предварительным данным полиции, атаку совершил мотоциклист. Взрыв произошел во время полицейской операции, направленной на удаление с рынка продавцов без разрешения на торговлю.