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В Пакистане взрывом на рынке убиты не менее 25 человек
24.07.2017 19:39 — Новости Мира | Tut.by
По предварительным данным, террорист-смертник совершил самоподрыв на рынке во время полицейского рейда. Среди 25 погибших — как минимум 10 сотрудников полиции.
В результате взрыва на рынке в пакистанском городе Лахоре в понедельник, 24 июля, погибли не менее 25 человек, в том числе как минимум 10 полицейских. Ранения получили, по разным данным, 35−45 человек.
Судя по всему, речь идет о нападении террориста-самоубийцы, направленном на полицейских, заявил представитель городской администрации Абдулла Хан Сумбул.
По предварительным данным полиции, атаку совершил мотоциклист. Взрыв произошел во время полицейской операции, направленной на удаление с рынка продавцов без разрешения на торговлю.
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По предварительным данным, террорист-смертник совершил самоподрыв на рынке во время полицейского рейда. Среди 25 погибших - как минимум 10 сотрудников полиции.
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