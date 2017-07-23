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Граждане США разделились в вопросе об импичменте Трампа
24.07.2017 20:57 — Новости Мира | Tut.by
Количество граждан США, выступающих за импичмент президента страны Дональда Трампа, оказалось равным числу противников подобной меры. Об этом свидетельствует опрос, результаты которого опубликовала газета
Согласно исследованию, которое проводилось с 17 по 19 июля среди 1330 респондентов, 42% американцев выступают за отстранение главы Белого дома от должности, ровно столько же высказались против этого. 34% опрошенных рассказали, что расстроились бы, узнав об
Среди демократов за импичмент выступают 70% респондентов, а также 36% из тех, кто не состоит ни в какой партии. Между тем и в среде республиканцев 15% опрошенных хотели бы такого развития событий.
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Количество граждан США, выступающих за импичмент президента страны Дональда Трампа, оказалось равным числу противников подобной меры.
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