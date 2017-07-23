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Граждане США разделились в вопросе об импичменте Трампа

24.07.2017 20:57 — Новости Мира | Tut.by  
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Количество граждан США, выступающих за импичмент президента страны Дональда Трампа, оказалось равным числу противников подобной меры. Об этом свидетельствует опрос, результаты которого опубликовала газета USA Today.


Фото: Reuters

Согласно исследованию, которое проводилось с 17 по 19 июля среди 1330 респондентов, 42% американцев выступают за отстранение главы Белого дома от должности, ровно столько же высказались против этого. 34% опрошенных рассказали, что расстроились бы, узнав об импичменте Трампа, для 34% это было бы радостной новостью. При этом почти половина граждан США (46%) уверены, что Трамп по какой-либо причине оставит должность в ближайшие 3,5 года, отведенные ему законом. С этим не согласны лишь 27% американцев.

Среди демократов за импичмент выступают 70% респондентов, а также 36% из тех, кто не состоит ни в какой партии. Между тем и в среде республиканцев 15% опрошенных хотели бы такого развития событий.

 
Теги: Новости
 
 
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Количество граждан США, выступающих за импичмент президента страны Дональда Трампа, оказалось равным числу противников подобной меры.

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