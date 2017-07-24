Почему усиление мер безопасности спровоцировало волнения в Иерусалиме

В Иерусалиме сотни человек пострадали во время протестов против усиления мер безопасности у мечети Аль-Акса. Конфликт в городе подорвет процесс мирного урегулирования и вряд ли разрешится в ближайшее время, говорят эксперты.



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Гнев у Храмовой горы

В Иерусалиме продолжаются волнения, начавшиеся после ужесточения мер безопасности в районе Старого города, где находятся главные святыни мусульман и иудеев. Меры были ужесточены 17 июля в ответ на вооруженное нападение на израильских военнослужащих тремя днями ранее. Атаку 14 июля совершили трое арабов-израильтян: они открыли огонь по сотрудникам служб безопасности Израиля у Львиных ворот Старого города, недалеко от Храмовой горы, где находятся святыни. В результате перестрелки пострадали трое полицейских, двое из которых скончались от ранений. Нападавшие были убиты в одной из мечетей, где они пытались скрыться. В тот же день доступ к Аль-Аксе был закрыт для всех без исключения. Двери мечети открыли лишь три дня спустя, после того как на проходах к ней были установлены металлоискатели .



Помимо установки металлоискателей на всех проходах к мечети Аль-Акса израильские власти ввели запрет на участие мужчин младше 50 лет в пятничных молитвах в мечети, полиция также установила камеры наблюдения у Львиных ворот, где произошло нападение на полицейских. Камеры могут определять наличие оружия у людей, позволяя сотрудникам служб безопасности выявлять и задерживать подозреваемых, предупреждая атаки.



Всплеск насилия в Иерусалиме привел к обострению в палестино-израильских отношениях. В день нападения на полицейских президент Палестинской автономии Махмуд Аббас в телефонном разговоре с Нетаньяху осудил атаку, но потребовал отмены принятых Израилем мер. По его мнению, эти меры могут быть использованы для изменения религиозного и исторического статуса святых мест в Иерусалиме. Власти Израиля примут все необходимые меры для обеспечения безопасности на Храмовой горе, ответил Нетаньяху, подчеркнув, что Тель-Авив не собирается менять статус-кво этого места. Формально с 1967 года Израиль полностью контролирует Иерусалим, включая святые места. Однако контроль за мусульманскими святынями осуществляется при участии исламского совета ВАКФ. До 1993 года ВАКФ подчинялся иорданским властям, а впоследствии наблюдение за святынями перешло под юрисдикцию палестинской администрации.



По мнению Аббаса, новые меры Израиля направлены на установление контроля над восточной частью Иерусалима, статус которого остается одним из самых спорных вопросов в урегулировании палестино-израильского конфликта. Палестинцы хотят сделать из Восточного Иерусалима столицу своего государства, в то время как Израиль настаивает на неделимости города.

21 июля, после совещания с палестинским руководством, Аббас объявил о «замораживании контактов с израильской стороной на всех уровнях» и прекращении сотрудничества с Тель-Авивом в области безопасности. С 1993 года Палестинская национальная администрация и Израиль обмениваются разведывательными данными для предотвращения терактов. Министр обороны Израиля Авигдор Либерман подчеркнул, что сотрудничество в области безопасности осуществляется «в первую очередь» в интересах палестинцев, а Израиль может справиться самостоятельно.



Заявление Аббаса о разрыве отношений с Израилем — «пустое», оно не изменит ситуацию с обеспечением безопасности, которое целиком лежит на Израиле, считает бывший посол этой страны в России и эксперт клуба «Валдай» Цви Маген​.



Угрозы Аббаса действия не возымели. Кабинет безопасности Израиля на заседании вечером в воскресенье, 23 июля, подтвердил, что принятые меры отменены не будут. Эту же позицию на срочном заседании Совета Безопасности ООН 24 июля подтвердил спецпредставитель Израиля в организации Данни Данон. Израиль не будет препятствовать посещению святынь, но сделает все возможное для обеспечения безопасности, указал он. Тем временем на улицах Иерусалима продолжаются столкновения между палестинцами и стражами порядка. В знак протеста мусульмане отказываются проходить в Аль-Аксу через металлоискатели и проводят молитву у стен Старого города. Всего за десять дней волнений погибли восемь палестинцев и трое израильтян.

Срыв процесса

События в Иерусалиме вызвали критику международного сообщества. Действия Израиля осудила Турция, а Лига арабских государств заявила, что Израиль «играет с огнем» и что «ни один араб или мусульманин не примет подобные нарушения» против святых мест в Иерусалиме. «Ближневосточный квартет», состоящий из России, США, ЕС и ООН, выразил глубокую обеспокоенность эскалацией напряженности.



Активно вмешались в урегулирование вспыхнувшего кризиса США. Как сообщил CNN высокопоставленный источник из администрации президента США, Дональд Трамп и его администрация «внимательно следят за событиями в регионе» и ведут переговоры со сторонами конфликта, в переговорах участвует и старший советник президента США Джаред Кушнер. В воскресенье, 23 июля, спецпосланник президента Джейсон Гринблатт отправился в Израиль для урегулирования конфликта и снижения напряженности в регионе.



После избрания Дональда Трампа президентом США Вашингтон активизировался в качестве посредника в урегулировании палестино-израильского конфликта. Израиль стал одним из пунктов первого зарубежного турне Трампа. «Я изо всех сил работаю с тем, чтобы в конце концов настал мир для народа Израиля и палестинцев, и я надеюсь, что это может произойти гораздо раньше, чем кто-либо ожидает», — говорил Трамп 21 мая в интервью израильской газете Israel Hayom. Аббас и Нетаньяху неоднократно выражали готовность к переговорам по мирному урегулированию конфликта. Обсуждался этот вопрос и на встречах президента России Владимира Путина с Нетаньяху и Аббасом весной этого года. Однако пока посреднические усилия результата не возымели, так как внимание США и России было направлено на решение других ближневосточных проблем, в том числе в Катаре, Ираке и Сирии, говорит эксперт Института востоковедения РАН Ирина Звягельская.​ По ее мнению, обострение ситуации в Иерусалиме вряд ли переключит внимание международного сообщества и мировых держав, в том числе России и США, на урегулирование конфликта.



Конфликт в Иерусалиме вряд ли будет разрешен в ближайшее время, говорит Цви Маген. Он допускает, что для этого потребуется вмешательство внешних сил. Риск разрастания конфликта велик, однако до масштабных военных действий вряд ли дойдет, учитывая внимание к ситуации ведущих мировых игроков, согласен руководитель Центра анализа ближневосточных конфликтов Института США и Канады РАН Александр Шумилин. Он допускает, что атаку на полицейских могло спровоцировать палестинское движение ХАМАС, контролирующее сектор Газа, чтобы не допустить возобновления мирных переговоров.