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Маккейн пытается получить разрешение врачей, чтобы прибыть на голосование в Конгресс США

25.07.2017 07:25 — Новости Мира | Tut.by  
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Американский сенатор-республиканец Джон Маккейн, которому ранее удалили опухоль мозга, пытается добиться разрешения врачей для возвращения в Вашингтон, чтобы присутствовать на голосовании Сената Конгресса США по отмене ключевых положений действующей системы медицинского страхования Obamacare. Об этом сообщил в понедельник журналистам сенатор Джон Корнин (республиканец от штата Техас).


Фото: Reuters

«Они пытались получить разрешение [от врачей] для того, чтобы осуществить эту поездку [в Вашингтон из Аризоны]. Я сам вызывался арендовать транспорт», — заявил Корнин, добавив, что на данный момент больше ничего не слышал по этому поводу.

«Я понимаю, что такая возможность существует», — вторит ему сенатор Роджер Викер (республиканец от штата Миссисипи).

В то же время в аппарате политика сообщили, что Маккейн во вторник вернется в Вашингтон, чтобы продолжить работу к Сенате. «Сенатор Маккейн с нетерпением ждет возвращения в американский Сенат завтра [во вторник], чтобы продолжить работу над важными законопроектами, включая реформу здравоохранения, оборонный бюджет и новые санкции против России, Ирана и Северной Кореи», — отмечается в документе.

Как следует из распространенного офисом законодателя документа, 14 июля хирурги медицинского центра в городе Финикс (штат Аризона) успешно провели операцию по удалению пятисантиметрового сгустка крови из левого глаза Маккейна. 80-летний сенатор в настоящее время чувствует себя хорошо, но не будет заниматься делами по крайней мере в течение текущей недели. Президент США Дональд Трамп пожелал политику скорейшего выздоровления.

Во вторник, как ожидается, в Сенате Конгресса США пройдет голосование по законопроекту об отмене ключевых положений Obamacare. Эта инициатива является ключевой как для республиканцев, так и для Трампа, который заявлял «отмену и замену» Obamacare в качестве своего первоочередного предвыборного обещания.

 
 
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В Сенате 25 июля состоится голосование по законопроекту об отмене ключевых положений Obamacare.

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