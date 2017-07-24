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Израиль уберет металлоискатели у подходов к Храмовой горе
25.07.2017 07:46 — Новости Мира | Tut.by
Израильские власти решили заменить рамки металлодетекторов у Храмовой горы другими средствами.
Кабинет министров Израиля после нескольких часов совещания решил убрать металлоискатели, которые стоят у подходов к Храмовой горе. Их заменят другими, более высокотехнологичными средствами для обеспечения безопасности, сообщила канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху во вторник, 25 июля.
Израильские власти 16 июля установили рамки металлодетекторов после вооруженного нападения трех арабов на полицейских в Старом городе Иерусалима. Это привело к массовым столкновениям сил правопорядка с палестинцами 20 июля, в которых были ранены 20 человек. Опасаясь новых столкновений, власти
Глава Палестинской автономии Махмуд Аббас в ответ объявил, что палестинцы замораживают все контакты с Израилем и что это решение останется в силе до тех пор, пока страна не отменит меры безопасности, принятые на Храмовой горе в Иерусалиме.
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Израильские власти решили заменить рамки металлодетекторов у Храмовой горы другими средствами.
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