ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Израиль уберет металлоискатели у подходов к Храмовой горе

25.07.2017 07:46 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Израильские власти решили заменить рамки металлодетекторов у Храмовой горы другими средствами.


Фото: Reuters

Кабинет министров Израиля после нескольких часов совещания решил убрать металлоискатели, которые стоят у подходов к Храмовой горе. Их заменят другими, более высокотехнологичными средствами для обеспечения безопасности, сообщила канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху во вторник, 25 июля.

Израильские власти 16 июля установили рамки металлодетекторов после вооруженного нападения трех арабов на полицейских в Старом городе Иерусалима. Это привело к массовым столкновениям сил правопорядка с палестинцами 20 июля, в которых были ранены 20 человек. Опасаясь новых столкновений, власти запретили проход на пятничную молитву 21 июля мужчинам-мусульманам моложе 50 лет. Столкновения прдолжились и 21 июля. В Иерусалиме и на Западном берегу реки Иордан погибли шесть и были ранены около 400 человек.

Глава Палестинской автономии Махмуд Аббас в ответ объявил, что палестинцы замораживают все контакты с Израилем и что это решение останется в силе до тех пор, пока страна не отменит меры безопасности, принятые на Храмовой горе в Иерусалиме.

Почему усиление мер безопасности спровоцировало волнения в Иерусалиме

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Израильские власти решили заменить рамки металлодетекторов у Храмовой горы другими средствами.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Маккейн пытается получить разрешение врачей, чтобы прибыть на голосование в Конгресс США
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика