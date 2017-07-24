Германия и Франция составили список нуждающихся в разведении сил районов Донбасса

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон во время телефонных переговоров в «нормандском формате» представили список районов Донбасса, в которых в первую очередь необходимо разведение сил и тяжелых вооружений, передает РИА «Новости» .

«Разведение воинских частей и отведение тяжелого вооружения должно быть приоритетом. Главы государств и правительств обсуждали, прежде всего, значение отведения тяжелого вооружения и отведение частей в наиболее затронутых районах, Франция и Германия разработала их список», — говорится в совместном заявлении по итогам разговора «нормандской четверки».

Отмечается, что лидеры «нормандского формата» поручили рабочей группе по безопасности трехсторонней контактной группы «определить и обозначить такие зоны в рамках следующего заседания 2 августа».

В заявлении также говорится, что должен быть гарантирован безопасный доступ наблюдателей ОБСЕ во все районы Донбасса, в том числе к подконтрольной сепаратистам украинско-российской границе.

Ранее лидеры «нормандской четверки» потребовали немедленного прекращения огня на Донбассе.