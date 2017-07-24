|
Германия и Франция составили список нуждающихся в разведении сил районов Донбасса
25.07.2017 08:03 — Новости Мира | Tut.by
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон во время телефонных переговоров в «нормандском формате» представили список районов Донбасса, в которых в первую очередь необходимо разведение сил и тяжелых вооружений, передает
«Разведение воинских частей и отведение тяжелого вооружения должно быть приоритетом. Главы государств и правительств обсуждали, прежде всего, значение отведения тяжелого вооружения и отведение частей в наиболее затронутых районах, Франция и Германия разработала их список», — говорится в совместном заявлении по итогам разговора «нормандской четверки».
Отмечается, что лидеры «нормандского формата» поручили рабочей группе по безопасности трехсторонней контактной группы «определить и обозначить такие зоны в рамках следующего заседания 2 августа».
В заявлении также говорится, что должен быть гарантирован безопасный доступ наблюдателей ОБСЕ во все районы Донбасса, в том числе к подконтрольной сепаратистам украинско-российской границе.
Ранее лидеры «нормандской четверки»
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главы государств и правительств обсуждали, прежде всего, значение отведения тяжелого вооружения и отведение частей в наиболее затронутых районах, Франция и...
|
Архив (Новости Мира)
Комментарии