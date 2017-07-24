Родители умирающего Чарли Гарда отозвали просьбу о лечении в США

Родители смертельно больного 11-месячного мальчика Чарли Гарда отозвали просьбу о направлении его на экспериментальное лечение в США и в ближайшее время намерены проститься с сыном.



Фото: instagram.com/charliesfight

«Мы собираемся сделать одну из тяжелейших вещей, которые нам когда-либо приходилось делать, и отпустить нашего малыша Чарли, — сказал, с трудом сдерживая слезы, отец ребенка Крис Гард возле здания Высокого суда Лондона. — Чарли затронул столько людей и повлиял на них за свои 11 месяцев, сколько людям не удается за целую жизнь».

В заявлении, которое Гард зачитывал вместе с супругой Конни Йейтс, говорится, что они хотели бы провести последние минуты с сыном и попросили не беспокоить их в это время.

Решение об отзыве просьбы было принято после изучения американским врачом результатов последнего медицинского освидетельствования, которое показало наличие необратимых поражений организма ребенка.

После изучения результатов томографии, сделанной на прошлой неделе, американский невролог Мишио Хирано пришел к выводу, что проведение экспериментальной терапии в нынешних условиях не имеет смысла.

Чарли Гард родился 4 августа 2016 года с очень редким генетическим заболеванием — синдромом истощения митохондриальной ДНК. Это заболевание вызывает прогрессирующее атрофирование мускульной ткани и повреждение мозга.

Органы ребенка не обеспечиваются достаточной энергией для нормального функционирования. По словам врачей, на данный момент младенец не слышит, не видит, не может двигаться, плакать или глотать, а повреждения мозга являются необратимыми.

Заболевание это настолько редкое, что, по мнению медиков, во всем мире им поражены всего 16 человек.

Врачи лондонской больницы Great Ormond Street, где находится ребенок, считают, что медицина в этом случае бессильна. Они советовали родителям ребенка отключить его от аппарата по поддержанию жизнедеятельности.

Ранее британские суды и Европейский суд по правам человека приняли решение о необходимости отключения ребенка от аппаратов искусственного дыхания и жизнеобеспечения, поскольку дальнейшее лечение будет приносить ему вред.

Однако Конни Йейтс и Крис Гард начали сбор средств, чтобы отвезти сына в США , где разрабатываются способы экспериментального лечения. Им удалось собрать более 1,3 млн фунтов (около 1,7 млн долларов).

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