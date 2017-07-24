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Премьер Польши в обращением к полякам прокомментировала вето президента в отношении двух законов

25.07.2017 12:39 — Новости Мира | Tut.by  
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Премьер-министр Польши выступила в обращении к полякам, в котором прокомментировала вето президента в отношении двух законов, касающихся реформы судебной системы.


Фото: Reuters

«Реформа судебной системы является необходимой», — заявила Беата Шидло. Глава польского правительства выступила в обращении к полякам, в котором прокомментировала вето президента Польши в отношении двух законов, касающихся реформы судебной системы.

Польский премьер подчеркнула, что вето президента Анджея Дуды, которое он применил в отношении двух законов: о Верховном суде и о Национальном совете судоустройства, затормозило работы над реформой.

По ее словам, поляки хотят этой реформы и ждут ее многие годы, поэтому правящая партия не откажется от ее проведения.

«Мы не можем поддаться давлению улицы и заграницы. Мы должны отказаться от своих личных и политических амбиций, а сосредоточиться на том, чего от нас ожидают поляки. У нас есть стабильное большинство (в парламенте. — Прим. ред.). Мы реализуем нашу программу», — заявила премьер Польши.

Беата Шидло добавила, что ее партия открыта к диалогу и сотрудничеству, но не отступит от трех требований. Они касаются увольнения с постов тех судей, которые себя скомпрометировали, введения дисциплинарной ответственности судей и установления общественного контроля над судебной системой.

Напомним, в понедельник президент Польши Анджей Дуда наложил вето на два из трех законопроектов, принятых парламентом в рамках реформы судебной системы, в частности закон о Верховном суде и закон о Национальном совете судоустройства.

 
 
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По ее словам, поляки хотят этой реформы и ждут ее многие годы, поэтому правящая партия не откажется от ее проведения..

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