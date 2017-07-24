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Кремль: поставки американского оружия Украине обострят конфликт
25.07.2017 14:35 — Новости Мира | Tut.by
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что поставки Вашингтоном оружия Украине могут привести к обострению конфликта на юго-востоке страны.
Накануне специальный представитель Госдепартамента США по разрешению конфликта на Украине Курт Волкер сказал, что Вашингтон
«Мы уже неоднократно говорили, что любые действия, которые будут провоцировать напряженность на разделительной линии и в целом провоцировать ситуацию, и без того непростую, они будут нас лишь отдалять от момента урегулирования этого внутриукраинского вопроса», — сказал Песков в ответ на вопрос Би-би-си.
Накануне Курт Волкер, в июле назначенный на пост спецпредставителя США по ситуации в Украине, сказал, что в Вашингтоне активно обсуждают возможность поставки вооружений украинским военным, добавив, что не считает подобные меры провокативными.
«Защитные вооружения — такие, которые позволят Украине защищаться и, например, выводить из строя танки, на самом деле поможет изменить планы России», — заявил Волкнер в интервью Би-би-си.
«Я не делаю прогнозов относительно наших намерений. Это предмет дальнейшего обсуждения, решений не принято, но я думаю, что доводы о том, что это может спровоцировать Россию или обнадежит украинскую сторону, выворачивают всю ситуацию наизнанку», — добавил представитель США.
21 июля Госдепартамент США сообщил, что Волкер отправился на восток Украины для встречи с «пострадавшими от российской агрессии» и обсуждения важности обеспечения безопасности для всех украинцев.
23 июня Волкер посетил несколько населенных пунктов в охваченных конфликтом регионах Украины. Представитель госдепартамента дал пресс-конференцию в Краматорске и вместе с послом США в Украине Мари Йованович посетил деревню Авдеевка.
«Это не замороженный конфликт, это горячая война. Это кризис, который требует безотлагательного внимания, который необходимо решить как можно скорее», — прокомментировал Волкер происходящее в зоне конфликта на пресс-конференции в Краматорске в субботу.
В воскресенье глава украинского генштаба Виктор Муженко заявил, что Россия перебросила к границе с Украиной дивизии, «предназначенные для ведения быстрых наступательных действий». Кроме того, Россия продолжает усиливать группировку в Южном военном округе со столицей в Ростове-на-Дону.
В начале июля газета «Коммерсант» сообщила, что в руководящий состав 8-й общевойсковой армии Южного военного округа были назначены офицеры, которые ранее обвинялись украинскими спецслужбами в участии в боях на юго-востоке Украины.
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Накануне специальный представитель Госдепартамента США по разрешению конфликта на Украине Курт Волкер сказал, что Вашингтон рассматривает возможность поставок...
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