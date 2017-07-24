Упавший в обморок во время встречи Порошенко и Лукашенко глава Госпоранслужбы Украины подал в отставку

Глава Государственной пограничной службы Украины Виктор Назаренко написал заявление об отставке с занимаемой должности. Об этом сообщает во вторник « Интерфакс -Украина », ссылаясь на источник.



Фото с сайта inforesist.org

«Он написал заявление на увольнение по состоянию здоровья», — сообщил собеседник агентства.

По словам собеседника, во вторник, 25 июля, ожидается назначение и представление президентом Украины Петром Порошенко нового главыпограничного ведомства.

Как сообщалось, Назаренко стало плохо 21 июля в Администрации президента Украины во время выступления президента Беларуси Александра Лукашенко.

Позже пресс-служба ГПСУ сообщила, что его состояние удовлетворительное .