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Упавший в обморок во время встречи Порошенко и Лукашенко глава Госпоранслужбы Украины подал в отставку

25.07.2017 15:58 — Новости Мира | Tut.by  
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Глава Государственной пограничной службы Украины Виктор Назаренко написал заявление об отставке с занимаемой должности. Об этом сообщает во вторник «Интерфакс-Украина», ссылаясь на источник.


Фото с сайта inforesist.org

«Он написал заявление на увольнение по состоянию здоровья», — сообщил собеседник агентства.

По словам собеседника, во вторник, 25 июля, ожидается назначение и представление президентом Украины Петром Порошенко нового главыпограничного ведомства.

Как сообщалось, Назаренко стало плохо 21 июля в Администрации президента Украины во время выступления президента Беларуси Александра Лукашенко.


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Позже пресс-служба ГПСУ сообщила, что его состояние удовлетворительное.

 
 
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"Он написал заявление на увольнение по состоянию здоровья", - сообщил собеседник агентства.

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