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Упавший в обморок во время встречи Порошенко и Лукашенко глава Госпоранслужбы Украины подал в отставку
25.07.2017 15:58 — Новости Мира | Tut.by
Глава Государственной пограничной службы Украины Виктор Назаренко написал заявление об отставке с занимаемой должности. Об этом сообщает во вторник «
«Он написал заявление на увольнение по состоянию здоровья», — сообщил собеседник агентства.
По словам собеседника, во вторник, 25 июля, ожидается назначение и представление президентом Украины Петром Порошенко нового главыпограничного ведомства.
Как сообщалось, Назаренко
Позже пресс-служба ГПСУ сообщила, что его
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Упавший в обморок во время встречи Порошенко и Лукашенко глава Госпоранслужбы Украины подал в отставку
"Он написал заявление на увольнение по состоянию здоровья", - сообщил собеседник агентства.
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