Палестинцы намерены продолжать бойкот Храмовой горы

Несмотря на то, что Израиль убрал металлоискатели при входе на Храмовую гору, палестинцы не намерены отменять бойкот этого священного для мусульман места. Меры безопасности были усилены в ответ на убийство полицейских.



Теперь мусульмане молятся на улице за пределами Храмовой горы в Иерусалиме. Фото: Reuters

Мусульмане намерены пока придерживаться объявленного ранее бойкота Храмовой горы в Старом городе Иерусалима. После экстренного заседания, проведенного во вторник, 25 июля, представители палестинцев потребовали возвращения ситуации на священном для ислама месте к состоянию на 14 июля, после которого началась эскалация конфликта.

Палестинцы призвали орган по попечительству над святыми местами ислама на Храмовой горе (ВАКФ) сообщать о ходе демонтажа металлодетекторов, заявив, что решение о продолжении или окончании бойкота будет приниматься по обстоятельствам.

Ранее в тот же день, 25 июля, власти Израиля убрали рамки металлоискателей, установленные 16 июля при входе на Храмовую гору после того, как палестинцы убили двух полицейских, охранявших комплекс. Это привело к массовым столкновениям арабов с силами правопорядка, в результате которых погибли шесть и были ранены около 400 человек.

Многие мусульмане объявили бойкот новым мерам безопасности и отказались проходить проверку металлоискателем, устраивая богослужения прямо на улицах города.

Глава Палестинской автономии Махмуд Аббас объявил, что палестинцы замораживают все контакты с Израилем и что это решение останется в силе до тех пор, пока не будут отменены меры безопасности, принятые на Храмовой горе.