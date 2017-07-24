|
Палестинцы намерены продолжать бойкот Храмовой горы
25.07.2017 16:56 — Новости Мира | Tut.by
Несмотря на то, что Израиль убрал металлоискатели при входе на Храмовую гору, палестинцы не намерены отменять бойкот этого священного для мусульман места. Меры безопасности были усилены в ответ на убийство полицейских.
Мусульмане намерены пока придерживаться объявленного ранее бойкота Храмовой горы в Старом городе Иерусалима. После экстренного заседания, проведенного во вторник, 25 июля, представители палестинцев потребовали возвращения ситуации на священном для ислама месте к состоянию на 14 июля, после которого началась эскалация конфликта.
Палестинцы призвали орган по попечительству над святыми местами ислама на Храмовой горе (ВАКФ) сообщать о ходе демонтажа металлодетекторов, заявив, что решение о продолжении или окончании бойкота будет приниматься по обстоятельствам.
Ранее в тот же день, 25 июля, власти Израиля
Многие мусульмане объявили бойкот новым мерам безопасности и отказались проходить проверку металлоискателем, устраивая богослужения прямо на улицах города.
Глава Палестинской автономии Махмуд Аббас объявил, что палестинцы замораживают все контакты с Израилем и что это решение останется в силе до тех пор, пока не будут отменены меры безопасности, принятые на Храмовой горе.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
До сих пор мусульмане молятся на улице за пределами Храмовой горы в Иерусалиме.
|
Архив (Новости Мира)
Комментарии