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Палестинцы намерены продолжать бойкот Храмовой горы

25.07.2017 16:56 — Новости Мира | Tut.by  
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Несмотря на то, что Израиль убрал металлоискатели при входе на Храмовую гору, палестинцы не намерены отменять бойкот этого священного для мусульман места. Меры безопасности были усилены в ответ на убийство полицейских.


Теперь мусульмане молятся на улице за пределами Храмовой горы в Иерусалиме. Фото: Reuters

Мусульмане намерены пока придерживаться объявленного ранее бойкота Храмовой горы в Старом городе Иерусалима. После экстренного заседания, проведенного во вторник, 25 июля, представители палестинцев потребовали возвращения ситуации на священном для ислама месте к состоянию на 14 июля, после которого началась эскалация конфликта.

Палестинцы призвали орган по попечительству над святыми местами ислама на Храмовой горе (ВАКФ) сообщать о ходе демонтажа металлодетекторов, заявив, что решение о продолжении или окончании бойкота будет приниматься по обстоятельствам.

Ранее в тот же день, 25 июля, власти Израиля убрали рамки металлоискателей, установленные 16 июля при входе на Храмовую гору после того, как палестинцы убили двух полицейских, охранявших комплекс. Это привело к массовым столкновениям арабов с силами правопорядка, в результате которых погибли шесть и были ранены около 400 человек.

Многие мусульмане объявили бойкот новым мерам безопасности и отказались проходить проверку металлоискателем, устраивая богослужения прямо на улицах города.

Глава Палестинской автономии Махмуд Аббас объявил, что палестинцы замораживают все контакты с Израилем и что это решение останется в силе до тех пор, пока не будут отменены меры безопасности, принятые на Храмовой горе.

 
 
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До сих пор мусульмане молятся на улице за пределами Храмовой горы в Иерусалиме.

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