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Корабль ВМС США открыл предупредительную стрельбу по иранскому судну

25.07.2017 17:20 — Новости Мира | Tut.by  
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Американский патрульный корабль USS Thunderbolt открыл предупредительную стрельбу по иранскому судну в Персидском заливе. Иранское судно подошло к кораблям США на расстояние 137 метров.


Фото: Wikimedia Commons

В Персидском заливе военный патрульный корабль США USS Thunderbolt сделал предупредительные выстрелы по иранскому судну. Об этом сообщил представитель американских военных, передает Reuters.

Иранское судно подошло к американским кораблям на расстояние 137 метров. Как рассказал собеседник агентства, Thunderbolt попытался связаться кораблем по радио, но он проигнорировал попытки установить связь. После этого американский патрульный корабль сделал предупредительные выстрелы.

Выстрели были произведены из пулемета 0,50 калибра (12,7 мм), уточняет Foxnews со ссылкой на представителей американских военных.

 
 
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Иранское судно подошло к кораблям США на расстояние 137 метров.

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