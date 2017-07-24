Три хоккеиста НХЛ дисквалифицированы за допинг

Защитники Андрей Конев («Адмирал», Владивосток), Дерек Смит («Медвещак», Загреб), а также нападающий Данис Зарипов отстранены от дальнейших соревнований на разные сроки из-за обнаружения в их крови стимуляторов.

После исследования, проведенного IIHF и Всемирным антидопинговым агентством, в допинг-пробе Зарипова были к тому же обнаружены следы диуретиков и маскирующих агентов.

В результате Зарипова отстранили от участия в соревнованиях до 22 мая 2019 года. Канадец Смит отстранен до 2 сентября 2018 года, а Конев – до 19 ноября 2017 года.

Что касается хоккеистов минского «Динамо», то они к допинговому скандалу отношения не имеют. Белорусская команда в настоящее время готовится X сезону КХЛ.

Данис Зарипов является четырехкратным обладателем Кубка Гагарина и трехкратным чемпионом мира.