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Три хоккеиста НХЛ дисквалифицированы за допинг
25.07.2017 17:30 — Новости Мира | БДГ
Защитники Андрей Конев («Адмирал», Владивосток), Дерек Смит («Медвещак», Загреб), а также нападающий Данис Зарипов отстранены от дальнейших соревнований на разные сроки из-за обнаружения в их крови стимуляторов.
После исследования, проведенного IIHF и Всемирным антидопинговым агентством, в допинг-пробе Зарипова были к тому же обнаружены следы диуретиков и маскирующих агентов.
В результате Зарипова отстранили от участия в соревнованиях до 22 мая 2019 года. Канадец Смит отстранен до 2 сентября 2018 года, а Конев – до 19 ноября 2017 года.
Что касается хоккеистов минского «Динамо», то они к допинговому скандалу отношения не имеют. Белорусская команда в настоящее время готовится X сезону КХЛ.
Данис Зарипов является четырехкратным обладателем Кубка Гагарина и трехкратным чемпионом мира.
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Защитники Андрей Конев («Адмирал», Владивосток), Дерек Смит («Медвещак», Загреб), а также нападающий Данис Зарипов отстранены от дальнейших соревнований на разные...
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