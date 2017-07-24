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Эрдоган обвиняет Германию в шпионаже

25.07.2017 19:59 — Новости Мира | Tut.by  
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Турецкий президент обрушился на Германию с обвинениями в шпионаже. Он также предостерег Берлин и Брюссель от введения санкций против Анкары.


Фото: Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в связи с арестом немецкого правозащитника Петера Штойднера (Peter Steudner) обвинил Германию в шпионаже. «Запад хочет, чтобы его агенты свободно разгуливали по нашей стране, нанося нам вред», — заявил глава турецкого государства во вторник, 25 июля, на заседании парламентской фракции своей Партии справедливости и развития.

Проправительственные турецкие газеты связывают задержанных 5 июля правозащитников со шпионской деятельностью. Среди них, кроме Штойднера, один подданный Швеции и 8 турецких граждан, в том числе руководитель местного отделения международной организации Amnesty International.

«Те, кто говорит, что органы юстиции должны заниматься террористами, которых они впускают в свою страну, раздувают дипломатический кризис, когда мы ловим их агентов по горячим следам», — высказал свое возмущение Эрдоган. Турция обвиняет Берлин за поддержку курдских и левых организаций, а также лиц, которых Анкара подозревает в причастности к попытке путча. Федеральное правительство отвергает эти обвинения.

Турецкий президент также предостерег от введения санкций против его страны. «Если они думают напугать Турцию угрозами и торговыми ограничениями, то должны считаться с тем, что сами заплатят более высокую цену», — приводит его слова государственное агентство Anadolu.

 
 
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Турецкий президент обрушился на Германию с обвинениями в шпионаже. Он также предостерег Берлин и Брюссель от введения санкций против Анкары.

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