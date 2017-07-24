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Экс-глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт выступил перед комитетом Сената по разведке

25.07.2017 21:03 — Новости Мира | Tut.by  
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Бывший глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт ответил на вопросы членов комитета Сената США по разведке. 26 июля он даст показания юридическому комитету Сената.


Дональд Трамп и Пол Манафорт. Фото: Reuters

Члены комитета Сената США по разведке провели встречу с бывшим главой предвыборного штаба президента США Полом Манафортом. Об этом во вторник, 25 июля, сообщил американский телеканал NBC со ссылкой на пресс-секретаря Манафорта. По его словам, экс-руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа «в полной мере ответил на вопросы». Других деталей представитель Манафорта не сообщил.

Накануне юридический комитет Сената США направил Полу Манафорту официальную повестку с просьбой явиться для дачи показаний в рамках расследования вмешательства РФ в президентские выборы США. В заявлении председателя комитета Чака Грассли и сенатора Дайэнн Файнстайн было сказано, что повестка призвана «обеспечить участие Манафорта на слушаниях в комитете в среду».

Ожидается, что на заседании юридического комитета Сената США в среду, 26 июля, выступят Пол Манафорт и сын президента США Дональд Трамп-младший. Слушания состоятся в связи со скандалом вокруг встречи Трампа-младшего с российскими лоббистами.

Речь пойдет о встрече 9 июня 2016 года с российским юристом Натальей Весельницкой и другими людьми, представлявшими интересы России, у которых сын тогдашнего кандидата в президенты надеялся, по его собственному признанию, получить компрометирующие сведения о Хиллари Клинтон — претенденте от Демократической партии.

Сама Весельницкая 19 июля выразила готовность выступить перед американскими сенаторами.

 
 
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Бывший глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт ответил на вопросы членов комитета Сената США по разведке. 26 июля он даст показания юридическому...

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