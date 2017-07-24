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Экс-глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт выступил перед комитетом Сената по разведке
25.07.2017 21:03 — Новости Мира | Tut.by
Бывший глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт ответил на вопросы членов комитета Сената США по разведке. 26 июля он даст показания юридическому комитету Сената.
Члены комитета Сената США по разведке провели встречу с бывшим главой предвыборного штаба президента США Полом Манафортом. Об этом во вторник, 25 июля, сообщил американский телеканал NBC со ссылкой на пресс-секретаря Манафорта. По его словам, экс-руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа «в полной мере ответил на вопросы». Других деталей представитель Манафорта не сообщил.
Накануне юридический комитет Сената США направил Полу Манафорту официальную повестку с просьбой явиться для дачи показаний в рамках расследования вмешательства РФ в президентские выборы США. В заявлении председателя комитета Чака Грассли и сенатора Дайэнн Файнстайн было сказано, что повестка призвана «обеспечить участие Манафорта на слушаниях в комитете в среду».
Ожидается, что на заседании юридического комитета Сената США в среду, 26 июля, выступят Пол Манафорт и сын президента США Дональд Трамп-младший. Слушания состоятся в связи со скандалом вокруг встречи Трампа-младшего с российскими лоббистами.
Речь пойдет о встрече 9 июня 2016 года с российским юристом Натальей Весельницкой и другими людьми, представлявшими интересы России, у которых сын тогдашнего кандидата в президенты надеялся, по его собственному признанию, получить компрометирующие сведения о Хиллари Клинтон — претенденте от Демократической партии.
Сама Весельницкая 19 июля выразила готовность выступить перед американскими сенаторами.
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Бывший глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт ответил на вопросы членов комитета Сената США по разведке. 26 июля он даст показания юридическому...
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