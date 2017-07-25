В Швейцарии задержан напавший на людей с бензопилой мужчина

Мужчина, подозреваемый в нападении на людей с бензопилой в швейцарском городе Шаффхаузен, задержан. Об этом сообщает полиция Швейцарии.



Фото: Reuters

Подозреваемым оказался 50-летний Франц Врузис. Полиция кантона Цюрих, который соседствует с Шаффхаузеном, сообщила, что мужчина был задержан в Тальвиле.

Все подробности в полиции обещают рассказать позже — на специальной пресс-конференции.

Напомним, 24 июля в швейцарском городе Шаффхаузен мужчина с бензопилой напал на горожан . Нападение было совершено в филиале страховой компании, ранения различной степени тяжести получили пять человек.