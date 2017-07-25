В Иране инцидент с открывшим огонь судном ВМС США назвали провокацией

Американский сторожевой корабль, который 25 июля открыл предупредительный огонь по иранскому судну в Персидском заливе, совершил провокацию. Об этом говорится в сообщении иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР), передает PressTV .



Фото: Wikimedia Commons

По версии КСИР, утром 25 июля иранское судно патрулировало международные воды в Персидском заливе, а в это время в его сторону двигался американский сторожевой корабль. После этого судно ВМС США открыло предупредительный огонь «с целью провокации и устрашения».

«Военный корабль КСИР не обратил внимания на „провокационный и непрофессиональный“ шаг ВМС США и продолжил свою миссию», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что корабль ВМС США открыл предупредительный огонь по иранскому судну в Персидском заливе после того, как оно приблизилось на расстояние 137 м.