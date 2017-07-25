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В Иране инцидент с открывшим огонь судном ВМС США назвали провокацией

25.07.2017 22:27 — Новости Мира | Tut.by  
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Американский сторожевой корабль, который 25 июля открыл предупредительный огонь по иранскому судну в Персидском заливе, совершил провокацию. Об этом говорится в сообщении иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР), передает PressTV.


Фото: Wikimedia Commons

По версии КСИР, утром 25 июля иранское судно патрулировало международные воды в Персидском заливе, а в это время в его сторону двигался американский сторожевой корабль. После этого судно ВМС США открыло предупредительный огонь «с целью провокации и устрашения».

«Военный корабль КСИР не обратил внимания на „провокационный и непрофессиональный“ шаг ВМС США и продолжил свою миссию», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что корабль ВМС США открыл предупредительный огонь по иранскому судну в Персидском заливе после того, как оно приблизилось на расстояние 137 м.

 
 
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"Военный корабль КСИР не обратил внимания на "провокационный и непрофессиональный" шаг ВМС США и продолжил свою миссию", - говорится в сообщении.

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