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В Иране инцидент с открывшим огонь судном ВМС США назвали провокацией
25.07.2017 22:27 — Новости Мира | Tut.by
Американский сторожевой корабль, который 25 июля открыл предупредительный огонь по иранскому судну в Персидском заливе, совершил провокацию. Об этом говорится в сообщении иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР), передает
По версии КСИР, утром 25 июля иранское судно патрулировало международные воды в Персидском заливе, а в это время в его сторону двигался американский сторожевой корабль. После этого судно ВМС США открыло предупредительный огонь «с целью провокации и устрашения».
«Военный корабль КСИР не обратил внимания на „провокационный и непрофессиональный“ шаг ВМС США и продолжил свою миссию», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что корабль ВМС США
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"Военный корабль КСИР не обратил внимания на "провокационный и непрофессиональный" шаг ВМС США и продолжил свою миссию", - говорится в сообщении.
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