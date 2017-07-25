ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В конгрессе США приняли законопроект о санкциях против России

26.07.2017 00:40 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Палата представителей конгресса США одобрила новый вариант проекта санкций в отношении России, Ирана и КНДР. Теперь этот документ должен принять Сенат Конгресса.


Фото: Reuters

Палата представителей Конгресса США во вторник, 25 июля, приняла новый пакет санкций против России, Ирана и Северной Кореи. За инициативу проголосовали 419 конгрессменов, против — трое. Для вступления этих мер в силу их должны одобрить Сенат США и затем подписать президент страны Дональд Трамп.

Документ предусматривает, в частности, сокращение максимального срока рыночного финансирования российских банков, попавших под санкции, до 14 дней, а нефтегазовых компаний — до 30 дней.

Согласно документу, Вашингтон по-прежнему будет выступать против газопровода «Северный поток-2», так как он «оказывает вредное воздействие на энергетическую безопасность Евросоюза, развитие газового рынка в Центральной и Восточной Европе и реформы Украины в сфере энергетики». В законопроекте при этом отмечается, что санкции не должны затрагивать сотрудничество США и России в космической сфере.

Документ также предполагает закрепление на законодательном уровне ограничительных мер в отношении Москвы, введенных ранее предыдущим американским президентом Бараком Обамой. Одновременно он ограничивает право американского президента смягчать или снимать санкции с Москвы, для этого Дональду Трампу потребуется одобрение Конгресса.

В ЕС ранее выражали обеспокоенность возможным введением Вашингтоном санкций против Москвы без согласования с Брюсселем, поскольку они могут затронуть экономические интересы европейских стран.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Палата представителей конгресса США одобрила новый вариант проекта санкций в отношении России, Ирана и КНДР. Теперь этот документ должен принять Сенат Конгресса.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
В Швейцарии задержан напавший на людей с бензопилой мужчина
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика