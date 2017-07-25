В конгрессе США приняли законопроект о санкциях против России

Палата представителей конгресса США одобрила новый вариант проекта санкций в отношении России, Ирана и КНДР. Теперь этот документ должен принять Сенат Конгресса.



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Палата представителей Конгресса США во вторник, 25 июля, приняла новый пакет санкций против России, Ирана и Северной Кореи. За инициативу проголосовали 419 конгрессменов, против — трое. Для вступления этих мер в силу их должны одобрить Сенат США и затем подписать президент страны Дональд Трамп.

Документ предусматривает, в частности, сокращение максимального срока рыночного финансирования российских банков, попавших под санкции, до 14 дней, а нефтегазовых компаний — до 30 дней.

Согласно документу, Вашингтон по-прежнему будет выступать против газопровода «Северный поток-2», так как он «оказывает вредное воздействие на энергетическую безопасность Евросоюза, развитие газового рынка в Центральной и Восточной Европе и реформы Украины в сфере энергетики». В законопроекте при этом отмечается, что санкции не должны затрагивать сотрудничество США и России в космической сфере.

Документ также предполагает закрепление на законодательном уровне ограничительных мер в отношении Москвы, введенных ранее предыдущим американским президентом Бараком Обамой. Одновременно он ограничивает право американского президента смягчать или снимать санкции с Москвы, для этого Дональду Трампу потребуется одобрение Конгресса.

В ЕС ранее выражали обеспокоенность возможным введением Вашингтоном санкций против Москвы без согласования с Брюсселем, поскольку они могут затронуть экономические интересы европейских стран.