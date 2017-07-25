В Совбезе ООН заблокировали заявление по обстрелу посольства России в Дамаске

В Совбезе ООН заблокировано заявление по обстрелу российского посольства в Дамаске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постпредство России при международной организации.



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Проект документа постпредство распространило среди членов СБ. Он представлял собой «короткий проект заявления для прессы, осуждающего это нападения, основываясь на стандартных формулировках борьбы с терроризмом и иммунитета дипмиссий».

«К нашему сожалению должны сообщить, что некоторые члены Совета Безопасности вновь отказались рассмотреть российский проект под надуманным предлогом отсутствия доказательств террористической природы нападения», — отмечается в заявлении.

В постпредстве пояснили, что партнеры по СБ ООН предложили убрать из проекта заявления все важные положения, и российская делегация сочла бесполезной дальнейшую работу над документом.

«К сожалению, несмотря на заверения этих сторон, что борьба с терроризмом является их приоритетом, они вновь и вновь пытаются защитить тех, кто, как они, вероятно, думают, могут помочь реализации деструктивных геополитических планов в Сирии», — подчеркнули в постпредстве.

24−25 июля была предпринята очередная попытка обстрела российского посольства в Дамаске. Несколько снарядов упали неподалеку от посольства. Кроме того, 16 июля была предпринята попытка минометного обстрела посольства.