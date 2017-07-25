|
В Совбезе ООН заблокировали заявление по обстрелу посольства России в Дамаске
26.07.2017 07:06 — Новости Мира | Tut.by
В Совбезе ООН заблокировано заявление по обстрелу российского посольства в Дамаске. Об этом сообщает
Проект документа постпредство распространило среди членов СБ. Он представлял собой «короткий проект заявления для прессы, осуждающего это нападения, основываясь на стандартных формулировках борьбы с терроризмом и иммунитета дипмиссий».
«К нашему сожалению должны сообщить, что некоторые члены Совета Безопасности вновь отказались рассмотреть российский проект под надуманным предлогом отсутствия доказательств террористической природы нападения», — отмечается в заявлении.
В постпредстве пояснили, что партнеры по СБ ООН предложили убрать из проекта заявления все важные положения, и российская делегация сочла бесполезной дальнейшую работу над документом.
«К сожалению, несмотря на заверения этих сторон, что борьба с терроризмом является их приоритетом, они вновь и вновь пытаются защитить тех, кто, как они, вероятно, думают, могут помочь реализации деструктивных геополитических планов в Сирии», — подчеркнули в постпредстве.
24−25 июля была предпринята очередная попытка обстрела российского посольства в Дамаске. Несколько снарядов упали неподалеку от посольства. Кроме того, 16 июля была предпринята попытка минометного обстрела посольства.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Некоторые члены Совета Безопасности вновь отказались рассмотреть российский проект под надуманным предлогом отсутствия доказательств террористической природы...
|
Архив (Новости Мира)
Комментарии