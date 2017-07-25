В Германии возникла угроза наводнений из-за сильных дождей

Сильные дожди идут в Нижней Саксонии, Саксонии-Анхальте, Тюрингии и Бранденбурге. В некоторых районах объявлено предупреждение высшего уровня.



Фото: ndr.de

В ряде регионов Германии в среду, 26 июля, продолжатся сильные дожди, которые могут привести к наводнениям. В Нижней Саксонии, Саксонии-Анхальте и Тюрингии уже поднялся уровень воды в реках, в ряде населенных пунктов в этих регионах затопило улицы и подвалы домов. Пожарные и сотрудники службы технической помощи THW (Technisches Hilfswerk) 25 июля перекрывали дороги, выкачивали воду из зданий и делали заграждения из мешков с песком. Особенно сильно пострадал Ганновер и его южные пригороды.

В Хильдесхайме может начаться эвакуация

В нижнесаксонском городе Хильдесхайм есть угроза выхода реки Иннерсте из берегов. До начала дождей 24 июля уровень воды в реке был 2,5 метра, вечером 25 июля он поднялся до 6,5 метра. По достижении 7 метров, которые прогнозируются утром в среду, спасателям придется эвакуировать 1,1 тысячи человек, которые могут пострадать от наводнения.



Фото: ndr.de

Сейчас несколько улиц города перекрыты, спасатели подготовили пункт временного размещения для жителей, а также сообщили им о необходимости убрать свои автомобили из потенциально опасных районов.

Сильные дожди в нескольких землях Германии

В Тюрингии в ближайшие 48 часов выпадет более 100 литров осадков на квадратный метр, 26 июля Немецкая метеорологическая служба (DWD — Deutscher Wetterdienst) объявила в этой земле предупреждение высшего уровня. За прошедшие сутки в этом регионе уже выпало от 60 до 90 литров осадков на квадратный метр.



Фото: ndr.de

В нижнесаксонском Альфельде к полудню прогнозируется до 115 литров дождя на квадратный метр, в среднем в за весь июль норма — 68,5 литра. В городе Артерн в Тюрингии также ожидается превышение месячной нормы осадков вдвое за один день.

В Саксонии-Анхальте на востоке страны из-за продолжительных дождей поднялся уровень воды в реках, там, как и в земле Бранденбург, сохраняется угроза наводнения. Ранее, утром 25 июля, в результате сильных дождей было остановлено движение поездов на двух направлениях берлинского метро.

В западной части Германии также идут дожди, эксперты говорят, что угрозы выхода рек из берегов пока нет.