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Сенат США отклонил законопроект об отмене Obamacare
26.07.2017 08:23 — Новости Мира | Tut.by
25 июля верхняя палата американского парламента провела процедурное голосование по началу дебатов по реформе здравоохранения. В ходе предвыборной кампании и после победы президент США Дональд Трамп называл ее важнейшим приоритетом, обещая отменить закон «О доступном здравоохранении» (известном также как Obamacare), который был принят его предшественником Бараком Обамой в 2010 году. Голосование было инициировано главой республиканского большинства в сенате Митчем Макконеллом, сенатором от Штата Кентукки.
За эту инициативу проголосовали 43 сенатора, 57, в свою очередь, высказались против, в том числе девять республиканцев, замечает
В случае успешного голосования в пользу него, как отмечала прежде газета
«Я одобряю Сенат за тот гигантский шаг, который должен положить конец кошмару Obamacare», —
«Теперь законодательный процесс может продвигаться вперед, как предполагалось, для составления законопроекта, который снижает затраты и увеличивает возможности для всех американцев», — отмечал также Трамп.
Поскольку голосование в сенате носит процедурный характер, оно не приблизит республиканцев к принятию законопроекта об отмене программы Обамы, а лишь «продлит или закончит неопределенность вокруг программы», сказал РБК политолог из Университета Джорджа Мейсона Джек Голдстоун.
С начала лета сенат рассматривал два предложения по реформе здравоохранения. Одно предполагает отмену и замену Obamacare, другая — предусматривает постепенную отмену положений программы в течение двух лет (ожидается, что за это время конгрессмены должны разработать новую программу). Республиканцы «не собираются отменять и заменять» реформу Обамы, потому что американцы привыкли к Obamacare, цитирует
Опрос общественного мнения, проведенный центром
«Покончить с ужасом Obamacare»
«Настало время покончить с ужасом Obamacare», — призвал в
Республиканцы критикуют Obamacare за то, что реформа привела к повышению стоимости медицинских услуг и чрезмерному вмешательству государства в сферу здравоохранения, а также за навязывание услуг: действующий закон налагает штраф (около $ 995 в год) для тех, кто отказывается приобретать страховки. Законопроект, одобренный палатой представителей, предлагает отменить взносы и налоги для страховых компаний и лиц с высоким доходом, в том числе и штрафы за отказ приобретать страховку. Реформа республиканцев также предполагает сокращение финансирования программы Medicaid, которая предусматривает выдачу бесплатной страховки американцам с низким доходом. Демократическая партия — главный противник законопроекта — считает, что американцы с низким доходом и обширной историей болезни не смогут позволить себе новую страховку.
Республиканская партия последовательно противостоит закону о доступном здравоохранении с 2010 года, когда был принят этот закон, заявил РБК Лейтон Ку, специалист по здравоохранению из Университета Джорджа Вашингтона. Трамп стремится отменить Obamcare, так как это было его ключевым предвыборным обещанием, полагает эксперт. Сегодня, когда обе палаты конгресса США находятся под контролем республиканской партии и когда в Белом доме сидит президент-республиканец, они хотят «быстро реализовать то, что обещали», объясняет Ку.
Провал законопроекта Трампа о реформе здравоохранения закрепляет за Трампом имидж неудачного президента, неспособного справится со своими президентскими обязанностями и консолидировать правительство, полагает Иван Цветков, доцент кафедры американских исследований в Санкт-Петербургском государственном университете. «История с попытками отмены Obamcare все более подтверждает факт большого политического таланта предыдущего президента. Он, в отличие от Трампа, сумел обо всем договориться не только со своей партией, но и с республиканцами», — сказал эксперт РБК.
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Сенат США проголосовал против новой реформы здравоохранения. План отмены Obamacare, который Дональд Трамп в ходе своей предвыборной кампании называл важнейшим...
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