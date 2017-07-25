Сенат США отклонил законопроект об отмене Obamacare

25 июля верхняя палата американского парламента провела процедурное голосование по началу дебатов по реформе здравоохранения. В ходе предвыборной кампании и после победы президент США Дональд Трамп называл ее важнейшим приоритетом, обещая отменить закон «О доступном здравоохранении» (известном также как Obamacare), который был принят его предшественником Бараком Обамой в 2010 году. Голосование было инициировано главой республиканского большинства в сенате Митчем Макконеллом, сенатором от Штата Кентукки.



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За эту инициативу проголосовали 43 сенатора, 57, в свою очередь, высказались против, в том числе девять республиканцев, замечает Reutres . Таким образом, план отмены и реформы Obamacare, с которым сенатские республиканцы работали в течение последних нескольких месяцев, не смог получить необходимых для утверждения 60 голосов.

В случае успешного голосования в пользу него, как отмечала прежде газета The New York Times , могла бы открыться возможность вести открытую дискуссию и вносить поправки в законопроект, который палата представителей Конгресса одобрила в начале мая. Тогда за инициативу Трампа проголосовали 217 законодателей (на один голос больше минимального числа, необходимого для принятия законопроекта). В сенате у республиканцев меньше голосов по сравнению с палатой представителей — 52 из 100, а это означает, что демократам достаточно переманить трех республиканцев на свою сторону, чтобы снять с голосования проект Трампа.

«Я одобряю Сенат за тот гигантский шаг, который должен положить конец кошмару Obamacare», — сообщал перед голосованием по проекту о реформе здравоохранения глава Соединенных Штатов. «Бездействие, — как говорилось в заявлении президента, — не является [в данном случае] вариантом».

«Теперь законодательный процесс может продвигаться вперед, как предполагалось, для составления законопроекта, который снижает затраты и увеличивает возможности для всех американцев», — отмечал также Трамп.

Поскольку голосование в сенате носит процедурный характер, оно не приблизит республиканцев к принятию законопроекта об отмене программы Обамы, а лишь «продлит или закончит неопределенность вокруг программы», сказал РБК политолог из Университета Джорджа Мейсона Джек Голдстоун.

С начала лета сенат рассматривал два предложения по реформе здравоохранения. Одно предполагает отмену и замену Obamacare, другая — предусматривает постепенную отмену положений программы в течение двух лет (ожидается, что за это время конгрессмены должны разработать новую программу). Республиканцы «не собираются отменять и заменять» реформу Обамы, потому что американцы привыкли к Obamacare, цитирует The Washington Post бывшего спикера палаты представителей (2011−2015 гг.) Джона Бейнера. Любые попытки дать задний ход в осуществлении программы Обамы не будут эффективными, уверен политик.​

Опрос общественного мнения, проведенный центром Gallup в сентябре 2016 года, свидетельствует, что 51% американцев не поддерживали закон Обамы. Только 18% заявили, что реформа положительно сказалась на их семьях. 29% сказали, что закон и вовсе им навредил. Хотя данные отчета аналитического центра Фонда семьи Кайзеров свидетельствуют о том, что большинство американцев не готовы к немедленной отмене Obamacare — только 20% хотят ее.

«Покончить с ужасом Obamacare»

«Настало время покончить с ужасом Obamacare», — призвал в твиттере Трамп 25 июля. Днем ранее президент США выступил в Белом доме перед однопартийцами с призывами объединить усилия против демократов и действовать, а также принял четыре семьи, которые «пострадали» от программы Обамы. ​

Республиканцы критикуют Obamacare за то, что реформа привела к повышению стоимости медицинских услуг и чрезмерному вмешательству государства в сферу здравоохранения, а также за навязывание услуг: действующий закон налагает штраф (около $ 995 в год) для тех, кто отказывается приобретать страховки. Законопроект, одобренный палатой представителей, предлагает отменить взносы и налоги для страховых компаний и лиц с высоким доходом, в том числе и штрафы за отказ приобретать страховку. Реформа республиканцев также предполагает сокращение финансирования программы Medicaid, которая предусматривает выдачу бесплатной страховки американцам с низким доходом. Демократическая партия — главный противник законопроекта — считает, что американцы с низким доходом и обширной историей болезни не смогут позволить себе новую страховку.

Республиканская партия последовательно противостоит закону о доступном здравоохранении с 2010 года, когда был принят этот закон, заявил РБК Лейтон Ку, специалист по здравоохранению из Университета Джорджа Вашингтона. Трамп стремится отменить Obamcare, так как это было его ключевым предвыборным обещанием, полагает эксперт. Сегодня, когда обе палаты конгресса США находятся под контролем республиканской партии и когда в Белом доме сидит президент-республиканец, они хотят «быстро реализовать то, что обещали», объясняет Ку.

Провал законопроекта Трампа о реформе здравоохранения закрепляет за Трампом имидж неудачного президента, неспособного справится со своими президентскими обязанностями и консолидировать правительство, полагает Иван Цветков, доцент кафедры американских исследований в Санкт-Петербургском государственном университете. «История с попытками отмены Obamcare все более подтверждает факт большого политического таланта предыдущего президента. Он, в отличие от Трампа, сумел обо всем договориться не только со своей партией, но и с республиканцами», — сказал эксперт РБК.